Afaka mitantana ny Google One Perk ny mpanjifa Google Fi Wireless Unlimited Plus

By

Google Fi dia manao fanovana amin'ny fomba fitantanana ny famandrihana Google One ho an'ireo mpanjifany drafitra Unlimited Plus. Ny mpitatitra izao dia hamela ny mpanjifa hitantana mivantana ny famandrihana Google One amin'ny pejy kaonty Fi sy fampiharana finday. Hanomboka hivoaka amin'ny 25 septambra ity traikefa mitambatra kokoa ity.

Talohan'izay, ny fanavaozana rehetra amin'ny famandrihana Google One dia nokaramaina tsy miankina amin'ny serivisy tsy misy tariby. Na izany aza, manomboka amin'ny fanambarana faktioran'ny Fi manaraka aorian'ny 25 septambra, ny fanavaozana rehetra amin'ny famandrihana Google One mihoatra ny 100GB nampidirina dia halefa amin'ny kaonty Fi.

Zava-dehibe ny manamarika fa ny mpanjifa dia mety hahazo fampandrenesana mamitaka milaza fa nofoanana ny famandrihana Google One. Na izany aza, ity dia hafatra rafitra mandeha ho azy izay azo tsinontsinoavina. Ny famandrihana Google One dia hiverina ho azy amin'ny alàlan'ny Fi tsy misy fahaverezan'ny fitahirizana na fahatapahana.

Ny mpanjifa sy ny mpikambana ao amin'ny drafitra izay miala amin'ny Google Fi dia hanana fe-potoana 7 andro izay ahafahan'izy ireo misoratra anarana indray amin'ny Google One tsy misy fatiantoka. Tsara ihany koa ny manamarika fa tsy misy fiovana amin'ny fitahirizana Google One 100GB ao amin'ny drafitra Fi's Unlimited Plus.

Ireo fanovana ireo dia mikendry ny hanome traikefa mirindra sy mitambatra kokoa ho an'ireo mpanjifa Google Fi Wireless Unlimited Plus. Amin'ny famelana azy ireo hitantana ny famandrihana Google One mivantana avy amin'ny pejin'ny kaonty Fi, dia manamora ny fizotran'ny faktiora izany ary miantoka ny fidirana tsy tapaka amin'ny fitahirizana rahona.

Sources:

– [Lohatenin'ny lahatsoratra eto] (URL)

- Famaritana ny teny ampiasaina amin'ny lahatsoratra:

- Google One: serivisy famandrihana fitahirizana Google izay manome fitahirizana rahona fanampiny ho an'ny vokatra Google.

– Google Fi: Opérateur virtoaly virtoaly finday (MVNO) an'ny Google izay manolotra drafitra finday tsy misy tariby.