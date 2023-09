Honor 90 Smartphone napetraka hanao ny sariny any India

By

Tonga any India ny finday Honor 90 andrasan'ny maro, ary tsy afaka nientanentana kokoa ireo mpankafy teknolojia. Nambara fa ny 14 septambra ny daty fandefasana ofisialy, ary ny hetsika fampahafantarana nokasaina hatao amin'ny 12:30 alina. Honor Tech dia nandatsaka antsipiriany mahaliana momba ilay fitaovana, izay efa niteraka buzz be dia be hatramin'ny nivoahany voalohany tany Shina.

Ny iray amin'ireo endri-javatra miavaka amin'ny Honor 90 dia ny rafitra fakan-tsary mahavariana. Izy io dia hirehareha fakantsary telo aoriana miaraka amin'ny 200MP manaitra, miaraka amin'ny fakan-tsary selfie 50MP eo anoloana. Azo antoka fa ho faly amin'ny fahaiza-manaon'ity smartphone ity ireo mpankafy sary.

Ho fanampin'ny fakantsary miavaka, ny Honor 90 dia hanana fampisehoana Quad-Curved Floating lehibe, mirefy 6.7 santimetatra. Ny fampisehoana dia manolotra vahaolana avo lenta amin'ny 1.5K ary famirapiratana ambony indrindra amin'ny 1600 nits. Fanampin'izay, tonga miaraka amin'ireo endri-javatra fiarovana maso izy, toy ny fandotoana tsy misy risika, fandotoana mavitrika, maody hazavana manga ambany, fampisehoana alina circadian, ary fanitsiana manjavozavo ho an'ny toetry ny hazavana ambany.

Ny Honor 90 dia hihazakazaka amin'ny MagicOS 7.1, miorina amin'ny Android 13. Ity rafitra fiasa ity dia mampanantena traikefa cross-platform sy cross-device. Ny MagicOS 7.1 dia hifanaraka amin'ny rafitra fiasa isan-karazany, ahafahan'ny fifandraisana mora amin'ny fitaovana samihafa. Ny finday dia ho tonga miaraka amina endri-javatra maro, anisan'izany ny HonorShare ho an'ny fizarana rakitra mora, MagicText ho an'ny famantarana ny lahatsoratra ao anaty sary, ny fampiharana Honor Health, sy ny maro hafa.

Raha ny momba ny fisiany, ny Honor 90 dia azo idirana amin'ny alàlan'ny Amazon, izay efa nanangana microsite natokana ho an'ny smartphone. Na dia mbola tsy nambara aza ny antsipirian'ny vidin'ny vidiny, ny tombantombana dia milaza fa hapetraka mifaninana amin'ny faritra midadasika.

Ho an'ireo te hianatra bebe kokoa momba ny Honor 90, mariho ny kalandrienao amin'ny fandefasana ofisialy amin'ny herinandro ho avy. Araho hatrany ny fanavaozam-baovao, satria haseho mandritra ny hetsika fampahafantarana ny antsipiriany rehetra mampientam-po.

famaritana:

- Honor 90: Modely finday vaovao avy amin'ny Honor Tech.

- MagicOS 7.1: Ny rafitra fiasan'ny Honor 90.

- Android 13: Ny rafitra fiasa fototra ho an'ny MagicOS 7.1.

– Fampisehoana mitsinkafona Quad-Curved: Fampisehoana misy sisiny miolikolika amin'ny lafiny efatra.

- HonorShare: Fampiasa iray ahafahana mifampizara rakitra mora eo amin'ny finday sy ny PC.

- MagicText: Fampiasa iray afaka mamantatra lahatsoratra ao anaty sary.

- Fampiharana Honor Health: Fampiharana momba ny fiasa sy fiasa mifandraika amin'ny fahasalamana.

Sources:

- Honor Tech (fanambarana ofisialy)

- Amazon (site micro natokana ho an'ny Honor 90)