Ny Vondrona Embracer dia mikaroka ny fivarotana Gearbox Entertainment taorian'ny tsy fahampian'ny fampiasam-bola

Embracer Group, fikambanan'ny gaming, dia voalaza fa mieritreritra ny hivarotra ny sampany, Gearbox Entertainment, amin'ny ezaka hamerenana indray taorian'ny firodanan'ny fifanarahana famatsiam-bola lehibe tamin'ny fiandohan'ity taona ity. Raha mikaroka mpividy mety ho an'ny Gearbox i Embracer amin'izao fotoana izao, dia tsy azo antoka ny fifanarahana.

Ny Embracer Group dia nividy haingana tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, nanangona portfolio-n'ny trano filokana sy fialamboly. Anisan'izany ny fahazoana ny Dark Horse Comics, Crystal Dynamics (mpamorona ny Tomb Raider), ary ny zon'ny franchise toa ny The Lord of the Rings sy The Hobbit. Na izany aza, ireo fividianana ireo dia tonga tamin'ny vidiny lafo, izay nanjary olana lehibe rehefa rava ny fifanarahana fampiasam-bola $ 2 lavitrisa, voalaza fa avy amin'ny vondrona fampiasam-bola Saodiana, tamin'ny volana Jona.

Mba hialana amin'io fahasahiranana io, ny Embracer Group dia nanambara drafitra ho an'ny fanavaozana ny orinasa, izay ahitana ny fandroahana, ny fepetra fampihenana ny vidiny, ary ny famotsorana ny ampahany sasany. Ny iray amin'ireo fandoavana mety hodinihina dia Gearbox Entertainment.

Ny Gearbox Entertainment dia nalain'ny Embracer Group tamin'ny 2021 tamin'ny fifanarahana mitentina 1.3 miliara dolara. Hatramin'ny nahazoana azy, Gearbox dia namoaka spinoffs roa amin'ny andian-lalao malaza Borderlands, miaraka amin'ny sarimihetsika Borderlands havoaka amin'ny taona 2024. Jolay.

Araka ny filazan'ny Reuters, Gearbox Entertainment dia mivarotra voalohany indrindra amin'ny vondrona filokana iraisam-pirenena. Manantena ny Embracer Group fa amin'ny fivarotana Gearbox dia afaka mampitombina ny volany izy ireo ary mifantoka amin'ny portfolio-ny sisa amin'ny fananan'ny lalao sy fialamboly.

Loharano: Reuters