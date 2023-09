Ny anjara asan'ny fotodrafitrasa nomerika ho an'ny daholobe amin'ny fampivoarana ny fampidirana ara-bola sy ny famokarana

By

Ny G20, miaraka amin'ny Banky Iraisam-pirenena sy ny G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI), dia namoaka torolàlana momba ny politika momba ny fampandrosoana sy ny fametrahana fotodrafitrasa ho an'ny daholobe (DPI) mba hampiroboroboana ny fampidirana ara-bola sy ny fahazoana vokatra any amin'ny Global South. Ny antontan-taratasy dia mikaroka ny mety ho an'ny DPI amin'ny fampidiran-dresaka ara-bola sy ny vokatra, miaraka amin'ny fandalinana tranga avy amin'ny faritra samihafa.

Ny DPI, rehefa ampiharina amin'ny maha-rafitra azo ampiasaina sy misokatra, dia manana fahefana hamorona toekarena mitambatra ary manome fidirana mora sy azo antoka amin'ny serivisy mitsikera amin'ny alàlan'ny sehatra fandoavam-bola mahomby ireo vondrona marefo. Manana anjara toerana lehibe ihany koa ity fotodrafitrasa ity amin’ny fanampiana ireo firenena hanatratra ny tanjon’ny Firenena Mikambana momba ny fampandrosoana maharitra (SDGs).

Ny torolàlana momba ny politika dia mitanisa ny ohatra an'i India, izay nahavita nampihatra DPIs toy ny ID nomerika Aadhaar sy ny sehatra fandoavam-bola nomerika UPI azo ampiasaina. Ny G20 dia mino fa ny DPIs dia tsy ny sehatra ara-bola ihany fa ny sehatra hafa toa ny fitsaboana, ny fanabeazana ary ny fiahiana ara-tsosialy.

Raha manaiky ny fandrosoana vita amin'ny ezaka fampidirana ara-bola maneran-tany amin'ny alàlan'ny fampiasana tolotra ara-bola nomerika (DFS), ny famoahana dia manantitrantitra fa mbola betsaka ny asa tokony hatao, ary ny DPI dia afaka manampy amin'ny fanatrarana ireo tanjona ireo. Mitantana tsara, ny DPIs dia mety hampidina ny vidin'ny fifanakalozana, hamporisika ny fanavaozana, hanatsara ny fifaninanana sy ny fifampiraharahana ary hanatsara ny traikefan'ny mpampiasa.

Ho an'ny sehatra tsy miankina, ny DPI dia manolotra fahafahana ho an'ny fanavaozana, fitomboan'ny fahombiazana ary fidirana amin'ny tsena vaovao sy ny trosa, raha toa ka misy ny fepetran'ny andrim-panjakana sy ny tsena.

Na izany aza, ny fampiharana ny DPIs dia mitondra loza mety hitranga mifandraika amin'ny olana ara-bola, ara-dalàna, ara-dalàna, tsy fahampiana, fanilihana ary fiarovana ny mpanjifa ara-bola. Mba hamahana ireo risika ireo sy hampiasa tanteraka ny tombotsoan'ny DPI, dia ampirisihina ny manampahefana mba hamorona tontolo iainana amin'ny alàlan'ny fomba fanao tsara, ny fanaraha-maso sy ny fanaraha-maso mifototra amin'ny risika, ary ny rafitra fiarovana ny angon-drakitra.

Zava-dehibe ny manamarika fa ny tolo-kevitra ao amin'ny antontan-taratasy momba ny politika dia an-tsitrapo sy tsy mifamatotra, natao ho an'ny manampahefanam-panjakana saingy mety ho ilaina ihany koa ho an'ny mpandray anjara hafa tafiditra amin'ny fotodrafitrasa ho an'ny daholobe nomerika.

Ao anatin'ny fivoarana mifandraika amin'izany, ny rafitra fandoavam-bola UPI ao India, izay singa manan-danja amin'ny fotodrafitrasa ho an'ny daholobe nomerika, dia niaina volana nahavaky ny firaketana tamin'ny volana Aogositra tamin'ny fifanakalozana 10.58 miliara. Nitombo 67 isan-jato izany raha oharina tamin’ny taon-dasa. Nahasarika ny sain'ny firenena hafa ny fahombiazan'ny UPI ao India, ka firenena Afrikana telo no voalaza fa nifampiresaka tamin'i India mba hijery fiaraha-miasa sy handray soa avy amin'ny traikefan'i India amin'ny UPI.

