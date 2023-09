Mamaha ny tenanao haingana indrindra ao amin'ny Forza Motorsport

By

Forza Motorsport dia manao fiverenana miaraka amin'ny andiany vaovao taorian'ny efa-taona. Ny mpamorona, Turn 10, dia niverina tany amin'ny tabilao mba hamoronana indray ny franchise. Ny demo amin'ny lalao dia mampiseho fiovana mampientam-po amin'ny lalao sy ny endri-javatra fidirana.

Ny demo dia misy hazakazaka telo avy amin'ny The Builders' Cup, izay mifantoka amin'ny fanavaozana sy fanamboarana ny fiaranao. Tsy toy ny dikan-teny teo aloha amin'ny lalao izay manantitrantitra ny fanangonana fiara be dia be, ny Forza Motorsport vaovao dia mandrisika ny mpilalao hifantoka amin'ny fanavaozana fiara vitsivitsy izay tena ankafiziny.

Ny fiovana iray hita amin'ny lalao dia ny fanaraha-maso. Ny fanaraha-maso ao amin'ny Forza Motorsport vaovao dia mitaky mazava kokoa, mamorona traikefa mitondra fiara tena misy. Tsy azo atao intsony ny mamakivaky fiolahana tsotra izao; ny mpilalao dia tsy maintsy miasa miaraka amin'ny fiarany mba hahazoana fihodinana madio. Na dia mety mila fanitsiana sasany ho an'ny mpilalao efa ela aza ny fanaraha-maso, dia manome fanehoana marina kokoa momba ny fiara tena izy izy ireo.

Mendri-piderana ny endri-javatra fidirana amin'ny lalao. Ny Forza Motorsport dia nanao ezaka mba hahazoana antoka fa afaka mankafy ny lalao ny mpilalao jamba sy tsy mahita. Ny famantarana feo isan-karazany, toy ny fiovan'ny fitaovana sy ny fanairana akaiky, dia ahafahan'ny mpilalao mivezivezy amin'ny lalao tsy misy famantarana hita maso. Ireo safidy fidirana ireo dia mety hahasoa ny mpilalao hita maso ihany koa, manatsara ny traikefany mitondra fiara.

Ny fampidirana ireo endri-javatra fidirana dia manokatra ny lalao ho an'ny mpihaino vaovao iray manontolo, ary mampientam-po ny mahita ny fomba hiainan'ny mpilalao jamba sy ambany maso sy hijery ny lalao. Fanampin'izany, ireo safidy fidirana ireo dia mampahatsiahy fa ny fidirana amin'ny lalao dia tokony andrasana fa tsy tehaka.

Ho fehiny, niverina tany amin'ny birao fanaovana sary ny Forza Motorsport niaraka tamin'ny andiany vaovao. Ny lalao dia mifantoka amin'ny fananganana sy ny fanavaozana fiara vitsivitsy voafantina, manome traikefa mitondra fiara tena misy sy manentana kokoa. Ny fampidirana ireo endri-javatra fidirana dia mahatonga ny lalao ho azon'ny mpihaino midadasika kokoa, ary mahaliana ny mahita ny fomba handraisan'ny mpilalao ireo fiovana ireo rehefa mivoaka ny lalao.

