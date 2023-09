Ny Mihira AI an'i Raja Koduri dia mikendry ny hitondra AI ho an'ny vahoaka

By

Raja Koduri, mpanorina ny Mihira AI sy lehiben'ny mpanao mari-trano Intel teo aloha, dia nanangana fanombohana faharanitan-tsaina artifisialy izay mikatsaka ny hahatonga ny AI ho azo idirana sy mora vidy, indrindra eo amin'ny sehatry ny vokatra hita maso amin'ny sarimihetsika. Koduri, mpamorona chip mahomby, dia mikendry ny hampiasa AI mba hahatonga ny mpanakanto tsirairay ho “mpanakanto super” amin'ny fanofanana mpanakanto an'arivony ao India amin'ny fitaovana sy teknolojia vaovao. Ny tanjona dia ny hamorona solomaso hita maso izay mitovy amin'ny "Game of Thrones", saingy amin'ny ampahany kely amin'ny vidiny. Te hampidina ny tetibola amin'ny famoronana sarimihetsika tahaka ny “Avatar” i Koduri, izay mitentina 400 tapitrisa dolara eo ho eo, ho 10 tapitrisa dolara fotsiny noho ny fanampian'ny AI.

Na izany aza, tsy mijanona amin'ny indostrian'ny sarimihetsika ny fanirian'i Koduri. Te-hitondra AI any amin'ny faritra lavitra an'i India ihany koa izy amin'ny alàlan'ny fametrahana ivontoerana angon-drakitra ao anatin'ny radius 100 kilometatra rehetra, mahatonga ny fotodrafitrasa informatika ho azon'ny olona maro kokoa. Mino izy fa ho lasa mpitarika teknolojia i India, dia mila mampiasa vola amin'ny fotodrafitrasa tsara indrindra ho an'ny informatika. Na dia toa mahasahirana aza ny sandan'ny fananganana tobim-pamokarana maro, Koduri dia matoky fa afaka manatanteraka izany i India amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fahaiza-manaony amin'ny famokarana sy ny fampidinana ny vidiny ho an'ny dolara vitsivitsy.

Koduri koa dia miatrika ny fanamby amin'ny fisarihana ny chip ambony sy ny injeniera AI hiasa any India. Mino izy fa tsy ny vola no anton'ny fanapahan-kevitra, fa ny fitiavan-tanindrazana sy ny tontolo iainana izay azon'i India atolotra. Ny fananganana tontolo iainana matanjaka, mitovy amin'ny ao amin'ny Silicon Valley sy ny foibe teknolojia hafa, dia hamporisika ireo injeniera manan-talenta hiverina an-tanindrazana ary handray anjara amin'ny indostrian'ny chip sy AI any India.

Mba hanitsiana ny fironana amin'ny fanombohana famolavolana chip any India izay lasa orinasa serivisy, Koduri dia manantitrantitra ny maha-zava-dehibe ny fifantohana amin'ny fampandrosoana ny fananana ara-tsaina fototra (IP). Ny fanombohana dia tokony mikendry ny hanangana vokatra hamahana ny olan'ny mpampiasa farany, na amin'ny lalao, AI, smartphone, na sehatra hafa. Mino i Koduri fa miaraka amin'ny fanohanana sy toe-tsaina mety, afaka mampandroso ny kolontsain'ny fampandrosoana IP i India.

Amin'ny ankapobeny, Koduri dia be fanantenana momba ny mety ho an'i India amin'ny sehatra chip sy AI. Nanoro hevitra sy namporisika ny fanombohana chip maromaro ao amin'ny firenena izy, anisan'izany ny orinasa mpanamboatra fonosana antsoina hoe Infinipack. Ho setrin'ny hevitra fa ny fonosana mandroso dia afaka manolotra poti-pamokarana mahomby kokoa aorian'ny "fahafatesan'ny" Lalàn'i Moore, mampahatsiahy antsika i Koduri fa ny tena fototry ny Lalàn'i Moore dia ny fampitomboana avo roa heny ny fahombiazan'ny chip isaky ny roa taona. Na dia mety tsy hisy intsony aza izany, dia nanamafy izy fa mbola azo atao ny fandrosoana ara-teknolojia.

Sources:

- Moneycontrol (loharano lahatsoratra)