Fanentanana sy fanangonana vaovao ho an'ny mpikambana PlayStation Stars tamin'ny volana septambra

Tandremo ireo mpikambana PlayStation Stars! Ny volana septambra dia mitondra fanentanana sy fanangonana vaovao mampientanentana mba hankafizanao. Miomàna hiatrika fanamby vaovao, mahazo valisoa, ary ampio amin'ny fanangonanao nomerika. Mijanòna mifandray amin'ny PlayStation App mandritra ny volana raha mila fanavaozana bebe kokoa.

Iray amin'ireo nisongadina tamin'ity volana ity ny PlayStation & You: Wireless Keyboard Campaign. Raha tompon'ny klavier tsy misy tariby PS3 taloha ianao, dia efa ho valisoa ny tsy fivadihanao. Amin'ny fandraisana anjara amin'ity fanentanana ity dia afaka manokatra fanangonana nomerika manokana ianao - ny klavier tsy misy finday PS3 mahazatra. Atombohy tsotra izao ny fampielezan-kevitra ary ity ampahany nostalgia ity dia hanatevin-daharana ny fanangonanao fanangonana nomerika.

Ho an'ny mpikambana Extra sy Premium/Deluxe ao amin'ny PlayStation Plus, ny Game Catalog dia manolotra lalao marobe azo isafidianana. Isan-bolana dia havaozina miaraka amin'ny fanampim-baovao ny katalaogy. Amin'ny volana septambra, manoro hevitra izahay hanandrana anaram-boninahitra tsy maintsy lalaovina avy any Japana, toy ny Dynasty Warriors 9, Lost Judgement, Devil May Cry 5, Death Stranding, ary Ghostwire: Tokyo. Amin'ny filalaovana ny iray amin'ireo lalao ireo dia afaka mahazo isa 50 ianao.

Aza adino ny fanentanana lalao isam-bolana PlayStation Plus. Amin'ity volana ity, ny mpikambana ao amin'ny PlayStation Plus dia manana fahafahana hahazo isa 50 amin'ny filalaovana ny iray amin'ireo lalao isam-bolana amin'ny volana septambra. Ataovy azo antoka ny mijery ireo lalao nambara tamin'ity volana ity mba hanararaotra ity fanentanana ity.

Raha mbola tsy nanana fahafahana handray anjara ianao dia mbola misy hatramin'ny 14 Oktobra ny hetsika Hard Game Club ho an'ny Cuphead. Mahazoa amboara "A Day at the Fair" hanokafana ny fanangonana nomerika Cuphead Hard Game Club. Ary raha efa nahazo ity amboara ity ianao dia atombohy fotsiny ny fampielezan-kevitra ary milalao lalao PS4 na PS5 mba hahazoana ny Balloon Club Hard Game.

Aza hadino ny mijery ny fizarana valisoa PlayStation Store ao amin'ny katalaogin'ny PlayStation Stars Rewards. Eto ianao dia afaka manavotra ny isanao amin'ny lalao tsy mampino isan-karazany. Ohatra sasany amin'ny lalao miandry anao dia ahitana Cuphead, Moss ary Dredge.

Raha mbola tsy mpikambana ao amin'ny PlayStation Stars ianao dia izao no fotoana tsara hidirana. Mianara bebe kokoa momba ny PlayStation Stars ary misoratra anarana anio!

Mariho fa tsy misy eto Indonezia ny fanentanana PS Stars.

famaritana:

– Fanangonana nomerika: Zavatra azo angonina sy tehirizina amin'ny fomba nomerika, matetika ampiasaina ho endrika vola virtoaly na hanatsarana ny fanangonana nomerika an'ny mpampiasa.

- PlayStation Plus: Serivisy famandrihana ho an'ny mpampiasa PlayStation izay manome tombony isan-karazany, ao anatin'izany ny lalao maimaim-poana isam-bolana, fihenam-bidy manokana ary fidirana amin'ny Multiplayer an-tserasera.

- PlayStation Stars: Fandaharana valisoa ho an'ireo mpampiasa PlayStation izay ahafahan'ny mpikambana mahazo isa sy manokatra valisoa manokana.

Sources:

- PlayStation App

- Katalaogin'ny lalao PlayStation Plus

- Katalaogy valisoa amin'ny PlayStation Store