Ny tombony voalohany dia mahazo ID tsy manam-petra mpamatsy teknolojia biometrika

Ny First Advantage, mpanome tolotra fitiliana sy fanamarinana momba ny asa, dia nanambara ny fahazoana ny mpamatsy teknolojia biometrika, Infinite ID, amin'ny vola 41 tapitrisa dolara. Ny fahazoana dia mikendry ny hanitatra ny tambajotran'ny First Advantage sy ny tolotra fanamarinana ny maha-izy azy ho an'ny mpanjifany any Etazonia.

Infinite ID, manana foibe ao Hicksville, New York, dia orinasa portfolio an'ny orinasa fampiasam-bola tsy miankina Enlightenment Capital. Tombanana fa hahazo vola mihoatra ny 10 tapitrisa dolara isan-taona ny orinasa. Ny mpanome teknolojia biometrika dia manolotra fitaovana famantarana sy fanamarinana ho an'ny sehatra isan-karazany, ao anatin'izany ny fiarovana sy ny faharanitan-tsaina, ny fiarovam-pirenena, ny fampiharana ny lalàna, ny fiarovana ny sisintany, ny fiatrehana ny loza sy ny fitantanana vonjy maika, ary ny fiarovana ny orinasa.

Ny Tale Jeneralin'ny First Advantage, Scott Staples, dia nilaza fa ny rindrambaiko Infinite ID dia mameno ny tolotra RightID sy Digital Identity Services efa misy ao amin'ny orinasa. Ity fahazoana ity dia heverina ho dingana lehibe amin'ny fanitarana ny portfolio-n'ny vokatra sy ny orinasa fototra an'ny First Advantage.

Miaraka amin'ity fahazoana ity, ny First Advantage dia mikendry ny hanatsara ny fahaizany amin'ny fanomezana vahaolana teknolojia biometrika avo lenta hanampiana ny mpampiasa hampihena ny risika sy hitazonana ny fanarahan-dalàna. Ny fanamarinana biometrika dia manome fiarovana avo lenta amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo toetra ara-batana na fitondran-tena tsy manam-paharoa, toy ny dian-tanana, ny famantarana ny tarehy, na ny fitarafana iris, mba hanamarinana ny maha-izy azy.

