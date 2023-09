Ny fintech portogey Rauva dia mahazo banky nomerika Banco Empresas Montepio amin'ny € 30m

By

Rauva, Portiogey fintech super-app, dia nanambara ny fahazoana ny banky nomerika Banco Empresas Montepio eo amin'ny € 30m. Ity hetsika ity dia antenaina hametraka an'i Rauva ho amin'ny fitomboana maharitra ary ahafahan'ny fampivoarana vokatra ara-bola vaovao mifanaraka amin'ny orinasa madinika sy salantsalany (SMEs), freelancers ary mpandraharaha.

Ny fampiharana Rauva, izay efa manolotra kaonty nomerika, fandoavam-bola, famoahana karatra, fitantanana ny fandaniana amin'ny raharaham-barotra, ary serivisy fitantanam-bola, dia mikendry ny hanitatra ny tolony mba hampidirana vahaolana vaovao momba ny trosa sy vokatra hafa. Ny fahazoana ny Banco Empresas Montepio, banky nahazo alalana feno, dia heverina ho dingana lehibe amin'ny fanirian'i Rauva ho lasa vahaolana banky feno.

Naorin'i Jon Fath sy Sam Mizrahi tamin'ny 2022, Rauva dia nampitombo haingana ny ekipany ho mpiasa efa ho 30. Ny fanombohana fintech dia nofidin'ny banky foibe any Portiogaly, Banco de Portugal, handray anjara amin'ny programa FinLab ary nekena ho fintech vao misondrotra ambony.

Jon Fath, mpiara-manorina sy tale jeneralin'ny Rauva, dia naneho fientanam-po momba ny fahazoana, nanasongadina ny tombontsoa maharitra entin'izany. Nolazainy fa tsy vitan'ny hoe mitsitsy fotoana fotsiny ny fahazoana azy fa manatsara ny fahombiazany sy ny scalability. Nohamafisin'i Fath ny fanoloran-tenan'i Rauva hanome vahaolana sy tolotra tsara indrindra ho an'ny mpanjifany, satria miezaka ny ho lasa iray amin'ireo unicorn voalohany ao Portugal ny orinasa.

Ny tontolon'ny banky nomerika any Portugal dia miaina fitomboana lehibe, ary efa ho 1.5 tapitrisa ny olona efa mampiasa neobanks. Izany no mahatonga an'i Portiogaly ho tsenan'ny neobank fahefatra lehibe indrindra any Eropa, miaraka amin'ny vinavina milaza fa saika ny ampahatelon'ny mponina Portiogey dia hanana kaonty neobank amin'ny 2027.

Ny fahazoana Banco Empresas Montepio avy amin'i Rauva dia manaraka ny fironan'ny orinasa fintech mivelatra amin'ny alalan'ny fividianana. Tiorka neobank Papara vao haingana no nahazo ny Fikomian'i Espaina, nanamafy ny fisiany any amin'ny kaontinanta Eoropa ary nahatratra ny tombam-bidin'ny lavitrisa dolara. Papara dia mikasa ny hanohy ny fividianana ho toy ny paikadin'ny fanitarana manerana an'i Eoropa.

