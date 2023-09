Lehilahy Nahazo Naoty Tezitra Amin'ny Fiara mijanona mankany amin'ny Ady an-dalambe

By

Lehilahy iray avy any Kalifornia, Steve Haas, dia niaina tranga iray nampalahelo rehefa niverina tao amin'ny fiarany nijanona tao Santa Clarita izy, ka nahita hafatra feno fahatezerana tavela teo amin'ny fitaratra. Niitatra haingana ny zava-nitranga rehefa nifanehatra tamin’ilay tompon’antoka tamin’ilay naoty i Haas, ka niteraka disadisa mafana.

Fanao mahazatra ny fiantsonan'ny fiara eny amin'ny arabe, ary matetika ny olona no miantehitra amin'ny fitadiavana toerana malalaka ho an'ny fiarany any an-tanàn-dehibe. Ny toe-javatra tahaka izao anefa dia manasongadina ny mety hisian’ny disadisa eo amin’ny samy tompon’ny fiara. Amin'ity tranga ity, ny naoty tezitra tavela teo amin'ny fitaratry ny fiaran'i Haas dia ohatra iray amin'ny firongatry ny fihetseham-po, toa avy any ivelany.

Nifanandrina tamin’ilay ramatoa nandao ilay naoty ny zava-misy, dia nivadika haingana tamin’ny fifandonana mipoaka. Tena ilaina ny mitadidy ny maha-zava-dehibe ny fifandraisana sy ny famahana ny fifandirana amin'ny toe-javatra toy izany mba hisorohana ny fihoaram-pefy.

Ny tranga toy izany dia manantitrantitra ny ilana faharetana sy fahatakarana rehefa miatrika tsy fifanarahana. Zava-dehibe ho an'ny olona voakasik'izany ny mihemotra sy mikatsaka vahaolana am-pilaminana fa tsy mampiasa herisetra. Ny fifanajana ny fananan'ny tsirairay sy ny habaka manokana dia lafiny iray manan-danja amin'ny fiarahana mirindra eny amin'ny habaka iombonana.

Na dia tsy misy aza ny antsipiriany manokana momba ny zava-nitranga, dia natao ho fampahatsiahivana ny tokony hatao laharam-pahamehana ny fifandraisana misokatra, ny fiaraha-miory ary ny fanajana eo amin'ny fifandraisantsika andavanandro. Amin'ny fanaovana izany dia afaka mampivelatra fiaraha-monina milamina sy mifankahazo kokoa isika.

famaritana:

– Lalambem-bahoaka : Lalana na lalam-be an’ny fanjakana sy karakarain’ny fanjakana ho an’ny besinimaro.

Sources:

Mariho fa ity lahatsoratra ity dia mifototra amin'ny tantara foronina ary tsy miresaka momba ny zava-mitranga tena izy.