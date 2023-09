Ny lalao andrasan'ny maro Starfield dia tsy vitan'ny hoe feno zava-mahatalanjona sy lalao mampientam-po, fa manolotra ihany koa ny mpilalao maro amin'ny fikatsahana atao. Ny iray amin'ireo fikatsahana lafiny miavaka hita hatreto dia ny "First Contact", izay ahitana sambo feno olona tafahitsoka mihodidina planeta iray.

Mba hanombohana ny fitadiavana "First Contact" ao Starfield, ny mpilalao dia tsy maintsy mandeha any amin'ny Porrima II amin'ny rafitra kintana Porrima. Any izy ireo dia hifanena amin'ny ekipan'ny ECS Constant, izay tsy manana fotoana sy toerana. Ireo mpankafy ny Star Trek dia mety hitovy amin'ny fizarana "The Neutral Zone" amin'ny vanim-potoana voalohany amin'ny The Next Generation.

Alohan'ny hidirana ao amin'ny fikatsahana dia asaina mamita ny ampahany faharoa amin'ny fikatsahana iray hafa antsoina hoe "Nalaina". Na dia tsy fepetra takiana amin'ny "Fifandraisana Voalohany", ny famitana ny "Unearthed" dia manome fanazavana sarobidy momba ny tantaran'ny olombelona amin'ny lalao, manatsara ny traikefan'ny fitantarana amin'ny "Fifandraisana Voalohany."

Rehefa tonga ao amin'ny orbitan'i Porrima II ireo mpilalao dia hahazo hafatra avy amin'ny NPC antsoina hoe Jiro Sugiyama, izay mangataka ny fanampiany amin'ny fahatakarana ny zava-mitranga amin'ilay sambo tafahitsoka. Raha vantany vao mitsambikina miaraka amin'ny sambo ny mpilalao, dia ho fantany fa sambo zanatany ny ECS Constant izay nanomboka ny diany avy tany an-tany talohan'ny nahitan'ny olombelona dia haingana kokoa noho ny hazavana. Nandritra ny 200 taona, taranaka maro no niaina sy namoy ny ainy tao anaty sambo niaraka tamin'ny fanantenana ny hipetraka ao amin'ny Porrima II.

Mba handrosoana amin'ny fikatsahana, ny mpilalao dia tsy maintsy midina any amin'ny planeta Paradiso resort ary manatrika fivorian'ny birao. Teny an-dalana dia hanana fahafahana hifanerasera amin'ireo mpiasan'ny ekipa samihafa monina ao amin'ny ECS Constant izy ireo, eny fa na dia hihaona amin'ny efitrano fianarana feno ankizy aza.

Rehefa tonga any amin'ny efitrano fivorian'ny filankevi-pitantanana ireo mpilalao dia hanatri-maso ny teti-dratsin'ny orinasa Paradiso. Safidy telo no atolotra azy ireo: ny hahatonga ny ekipan'ny ECS Constant ho lasa mpanompo tsy miankina amin'ny Porrima II, hampiakanjo ny sambo miaraka amin'ny grav drive mba hahitan'ny mpiasa toerana hafa hipetrahana, na hamono ny ekipa manontolo.

Mba hisafidianana ny safidy voalohany, ny mpilalao dia takiana hanangona fitaovana manokana ary handresy lahatra ny kapitenin'ny sambo. Ny safidy faharoa dia ny fandehanana any amin'ny HopeTech amin'ny planeta Polvo mba hahazoana grav drive ary avy eo manomana ny ECS Constant amin'ny fametrahana azy. Mikasika ny safidy fahatelo dia ho tsapan’ny mpilalao tsy ho ela fa tsy azo vonoina mandrakizay ny mpanatanteraka.

Ny "First Contact" dia iray amin'ireo fikatsahana lafiny mahaliana ao Starfield izay mandentika ny mpilalao amin'ny tontolo manankarena sy mavitrika. Miaraka amin'ny tantarany mahaliana sy safidy isan-karazany, ny lalao dia manome fialamboly mandritra ny ora maro ho an'ireo mpankafy ny karazana fiction siansa.

Sources:

- Lalao Starfield, novolavolain'i Bethesda Studios