Manomboka any Irlandy Avaratra ny fanavaozana mankany amin'ny laharana nomerika

By

BT dia nanomboka ny fanavaozana ny tariby an-tariby ho teknolojia nomerika any Irlandy Avaratra ho ampahany amin'ny tetikasa Digital Voice. Ity tetikasa ity dia mikendry ny hanolo ny tariby analogue mahazatra amin'ny nomerika, mampiasa ny teknolojia broadband. Nanomboka tany amin’ny faritra sasany any Angletera tamin’ny Jolay sy Aogositra ilay tetikasa, izay nofaritana ho “taranaka indray mandeha”. Ny BT dia hiantoka fa ny mpanjifa any Irlandy Avaratra dia ampandrenesina farafahakeliny efatra herinandro mialoha ny fifandimbiasana.

Heverina ho tena ilaina ny fanavaozana ny teknolojia nomerika satria lasa lany andro ny teknolojia analogue efa misy. Ny BT dia manantitrantitra fa tsy esorina ny telefaona an-tariby, ary ho an'ny ankamaroan'ny mpanjifa, ny fifandimbiasana dia hampiditra fotsiny ny telefaona an-tariby amin'ny router broadband fa tsy socket mipetaka amin'ny rindrina. Ny tombotsoan'ny switch dia misy ny fahaizan'ny sivana antso an-tariby mandroso sy ny feo antso mazava kokoa.

Ny fifindrana mankany amin'ny Digital Voice dia heverina ho dingana tsotra sy maimaim-poana ho an'ny mpanjifa rehetra, tsy mila asa fametrahana trano. Na izany aza, mamporisika ny mpanjifa izay mety mila fanohanana fanampiny na mihevitra ny tenany ho marefo ny BT mba hampahafantatra azy ireo. Ny mpanjifa sasany, toa an'ireo manana pendants ara-pahasalamana, ireo izay miantehitra fotsiny amin'ny telefaona an-tariby, ary ireo izay tsy manana famantarana amin'ny finday, dia tsy hovana am-boalohany.

Mba hanairana ny saina momba ny fifindran'ny teknolojia nomerika, BT dia mikasa ny hampiantrano andiana hetsika ao amin'ny lapan'ny tanàna sy toerana mipoitra manerana an'i Irlandy Avaratra. Ireo hetsika ireo dia mikendry ny hanome vaovao sy fanohanana bebe kokoa ny mpanjifa mandritra ny tetezamita.

Sources:

– BT

- Filankevitry ny Shropshire