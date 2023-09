Niverina tany amin'ny Anjerimanontolon'i Arkansas ny Fiteny Manerantany sy ny Humanities Nomerika

The World Languages ​​and Digital Humanities Studio ao amin'ny Oniversiten'i Arkansas dia faly manambara ny fiverenan'ny Digital Humanities Meet-Up. Ny hetsika dia hotanterahina ao amin'ny studio hita ao amin'ny JB Hunt Center ny 14 septambra amin'ny 4-5 hariva

Mandritra ny fanokafana ny DH Meet-Up, ireo mpampianatra sy mpianatra nahazo diplaoma avy amin'ny Departemantan'ny Teny, Literatiora ary Kolontsaina Manerantany dia hampiseho ny tetikasany izay manambatra ny kolontsaina manerantany sy ny teknolojia nomerika. Ny mpanatrika dia afaka manantena ny hahita famelabelarana momba ny lohahevitra isan-karazany, toy ny sary 360, fitsangatsanganana virtoaly virtoaly amin'ny tranokala taloha, lesona paleografika amin'ny efijery mikasika ny fianarana frantsay Moyen Âge, ary ny fampiasana zava-baovao ny fitaovana nomerika ao an-dakilasy.

Aorian’ny hetsika dia hisy ny fandraisana hotanterahina ao amin’ny WLDH Studio, manome fahafahana ireo mpanatrika hifanerasera sy hifanakalo hevitra bebe kokoa momba ireo tetikasa atolotra.

Ny DH Meet-Up faharoa amin'ny volana dia hotanterahina ny 28 septambra manomboka amin'ny 11 ora maraina ka hatramin'ny 12 ora alina. Tafiditra ao anatin'izany ny tolo-kevitra momba ny famatsiam-bola, ny fampianarana mety ary ny sampana fianarana. Hikarakara sakafo atoandro ny studio aorian’ity hetsika ity.

A full line-up of panelists for both DH Meet-Ups will be announced closer to the date, and more information about these events can be found on the UARK Campus Calendar. For any questions, please reach out to Curtis Maughan at [email protected] or Cheyenne Roy at [email protected].

Mba hijanonana ho vaovao amin'ny hetsika ampiantranoin'ny Departemanta WLLC sy ny World Languages ​​and Digital Humanities Studio, araho ny WLLC ao amin'ny Instagram, Facebook, ary Twitter.

– Anjerimanontolon'i Arkansas World Languages, Literatiora & Kolontsaina

Fanamarihana: Ny lahatsoratra loharano dia novaina hifanaraka amin'ny endrika nangatahana.