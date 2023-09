Coupons nomerika: Ny fiakaran'ny tahiry amin'ny vanim-potoana nomerika

By

Mahazo laza ny tapakila nomerika satria mihamaro ny olona miala amin'ny gazety mahazatra. Miaraka amin'ny fihenan'ny famandrihana an-gazety, dia niharihary ny fahafahan'ny tapakila nomerika. Ireo mpivarotra toa an'i Publix dia mandray ny teknolojia amin'ny fanomezana tahiry amin'ny alàlan'ny fampiharana finday sy programa, Club Publix. Afaka miditra amin'ny fihenam-bidy amin'ny alàlan'ny findainy na laharan-telefaonany ny mpividy ankehitriny, manafoana ny filana tapakila taratasy.

Hannah Herring avy ao amin'ny Publix dia nilaza hoe: "Heveriko fa rehefa tonga ny teknolojia, dia mahita fiakarana tokoa isika amin'ny fampiasana tapakila nomerika." Ny iray amin'ireo tombony amin'ny tapakila nomerika dia ny fanamorana atolony. Lasa ny andro fitadiavana tapakila taratasy diso toerana na ahiahy raha tavela ao anaty fiara. Ankehitriny, afaka mahazo ny tapakilany amin'ny findainy ny mpividy.

Ny mpivarotra ihany koa dia nahafantatra ny tombotsoan'ny tapakila nomerika amin'ny fampihenana ny mety hisian'ny hosoka. Amin'ny famporisihana ny mpanjifa hampiasa tapakila nankatoavina amin'ny fampiharana fivarotana, dia mihena ny risika amin'ny fampiasana tapakila hosoka. Breanne Benson, fantatra amin'ny anarana hoe “Bree The Coupon Queen,” dia manazava hoe: “Raha manomboka very vola be ny fivarotana, dia tsy maintsy mikatona amin'ny fampiasana tapakila amin'ny ankapobeny izy ireo.”

Mahavariana fa tsy voafetra amin'ny demografika manokana intsony ny tapakila. Lasa liana amin'ny zavakanton'ny coupon ny olona na firy taona na firy taona. Nambaran'i Benson hoe: "Ny tiako holazaina dia manana olona any amin'ny oniversite aho izay mandray ny fandaharan'asako ary mianatra ny fomba fanaovana tapakila. Manana olona misotro ronono amin'ny fidiram-bola raikitra aho, maka ny programako ary mianatra ny fomba fanaovana tapakila. ” Ny taranaka taloha dia mampifanaraka amin'ny fampiasana tapakila nomerika, voasarika amin'ny fahamoram-panahin'ny finday sy ny fampiharana.

Ny tapakila nomerika koa dia manome tombony amin'ny tapakila taratasy mahazatra - tsy mitonona anarana. Ny olona sasany dia mety hahatsiaro ho tsaraina rehefa mampiasa tapakila taratasy, mitarika azy ireo tsy hampiasa azy ireo. Na izany aza, miaraka amin'ny tapakila nomerika, ny mpividy dia afaka mitahiry am-pahamalinana tsy manahy momba ny hevitry ny hafa.

Na misafidy ny hifikitra amin'ny clipping nentim-paharazana ianao na misafidy ny hanamora ny tapakila nomerika, ny paikadin'ny fitahirizana dia mijanona ho tsy manam-potoana. Ny zava-dehibe dia ny mianatra ny fomba fandaminana, manomana fifanarahana mialoha, ary mampitombo ny tahiry. Noho izany, rehefa miantsena ianao amin'ny manaraka, dia diniho ny hiditra amin'ny fironana amin'ny coupon dizitaly ary jereo ny fitomboanao.

