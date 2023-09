Zopa dia manangona £ 75m amin'ny famatsiam-bola hanafaingana ny fitomboana sy ho lasa Banky tsara indrindra any Grande-Bretagne

Ny banky nomerika Zopa dia nahazo £ 75 tapitrisa ($ 95 tapitrisa) tao amin'ny renivohitra Tier 2 ho ampahany amin'ny paikadin'ny fitomboana mitohy. Ny famatsiam-bola dia hampiasaina hanohanana ny drafitra fanitarana an'i Zopa sy hanamafisana ny toerany amin'ny maha-banky voalohany an'i Grande-Bretagne. Ity tsindrona renivohitra farany ity dia mitondra ny totalin'ny Banky Zopa ho £ 530 tapitrisa, miaraka amin'ny £ 150 tapitrisa azo antoka tamin'ny taona 2023 fotsiny.

Ny Banky Zopa dia nahazo fankasitrahana noho ny tolotra vaovao, izay mikendry ny hanatsara ny fahasalaman'ny mpanjifa sy hanome fahafahana hahazo crédit amin'ny vidiny mifaninana. Ny serivisy an'ny banky dia misy ny vokatra mitahiry mitarika tsena, fitaovana hanampiana ny mpanjifa handoa haingana kokoa ny fifandanjana amin'ny carte de crédit, ary ny maodelin'ny fandraisan'anjaran'ny AI izay nampiseho fahombiazana tsara.

Ny tale jeneralin'ny orinasa Jaidev Janardana dia nanasongadina ny maha-zava-dehibe an'ity fihodinana famatsiam-bola ity, ary nanambara fa manamarina ny fahombiazan'ny Banky Zopa ary mampiseho ny fahatokisan'ny mpampiasa vola amin'ny mety ho fitomboany. Fanampin'izay, ny vola dia manohana ny maodely ara-barotra tompon'andraikitra sy maharitra an'i Zopa, ary koa ny vinany hanangana banky tsara indrindra any UK.

Tsy sahala amin'ny orinasa fintech sy andrim-panjakana e-money maro, ny Zopa Bank dia manana fahazoan-dàlana amin'ny banky, izay mametraka azy amin'ny fenitry ny lalàna mitovy amin'ny banky an-dalambe mahazatra. Izany dia miantoka fa ny petra-bolan'ny mpanjifa dia arovan'ny Tetikasa fanonerana ara-bola hatramin'ny £ 85,000. Ny Banky Zopa dia nampiditra ihany koa ny vokatra Buy Now Pay Later (BNPL) sy Smart ISA, izay manome safidy ho an'ny serivisy efa misy.

Hatramin'ny nanombohany tamin'ny taona 2020, ny Zopa Bank dia nahasarika petra-bola lehibe, nankatoavina ny fampindramam-bola manokana mitentina 2 miliara dolara, ary namoaka carte de crédit 470,000. Izy io dia mirehareha amin'ny isa 82 mpanentana net manaitra, famantarana lehibe amin'ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa. Miaraka amin'ny fototra mahasoa azy, ny Zopa Bank dia manantena ny hanompo mpanjifa 5 tapitrisa amin'ny 2027.

Ny fahombiazan'ny Banky Zopa dia fantatra tamin'ny alàlan'ny fankasitrahana toy ny "Bank of the Year" tamin'ny AltFi Awards 2022, ankoatry ny anarana hoe "Best Personal Loan Provider" sy "Best Credit Card Provider" tamin'ny British Bank Awards teo aloha. Ity fihodinana famatsiam-bola farany ity dia mametraka ny Zopa Bank amin'ny fitohizan'ny fitomboana sy ny fahombiazana eo amin'ny sehatry ny banky nomerika.

famaritana:

– Kapitalin'ny Tier 2: Enti-milaza ny renivola fanampim-bolan'ny banky iray, izay manome fiarovana fanampiny amin'ny risika ara-bola ary manampy amin'ny fiantohana ny solvency sy ny fahamarinany.

– AI (Artificial Intelligence): Ny simulation ny faharanitan-tsain'olombelona amin'ny milina izay nomanina mba hieritreritra sy hianatra tahaka ny olombelona.

- BNPL (Buy Now Pay Later): Safidy fandoavam-bola ahafahan'ny mpanjifa mividy sy manemotra ny fandoavam-bola mandra-pahatongan'ny daty manaraka, matetika tsy misy zanabola na manana drafitra fandoavam-bola raikitra.

- Net Promoter Score (NPS): Famaritana ampiasaina handrefesana ny fahatokian'ny mpanjifa sy ny fahafaham-po mifototra amin'ny valin'ny fanontaniana hoe: "Ahoana no mety hanoroanao an'ity vokatra / serivisy ity amin'ny namana?" Ny NPS dia manomboka amin'ny -100 ka hatramin'ny +100, miaraka amin'ny isa ambony kokoa manondro fahafaham-po kokoa ny mpanjifa.

Loharano: Tsy misy URL omena.