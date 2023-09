Nahoana ny NPC an'i Starfield no toa tsy misy aina: Fanazavana avy amin'ny mpamorona

By

Mpamorona iray niasa tao amin'ny Starfield, Delaney King, vao haingana no nanome fanazavana momba ny antony mahatonga ireo mpilalao amin'ny lalao tsy misy aina. King, mpilalao sarimihetsika sy teknolojia izay niasa tamin'ny lohateny malaza toy ny Dragon Age sy God of War, dia nanazava fa ny olan'ny orbicularis oculi no olana.

Tao amin'ny Twitter, King dia nanoritsoritra ny maha-tompon'andraikitra ny hozatry ny orbicularis oculi rehefa mitsiky ny olona iray, mamorona ilay antsoina hoe “tsiky Duchenne” na tsiky tena izy. Na izany aza, ao amin'ny Starfield, ity hozatra ity dia tsy mihetsiketsika tanteraka, ka miteraka tsiky izay miseho ho sandoka. Nampitahain'i King tamin'ilay nasehon'i Anthony Starr tao amin'ny andian-tantara The Boys io karazana tsiky io.

Niresaka momba an'i András Arató ihany koa i King, fantatra amin'ny meme “Afeno ny fanaintainana Harold”, izay tsy mihetsiketsika lavitra ny orbicularis oculi na dia amin'ny tsiky marina aza. Ity tsy fahampian'ny hozatra ity dia miteraka tsiky izay toa tsy voajanahary ary lasa meme malaza manerana ny aterineto.

Ny fampifangaroana ny fifandonana tsy feno amin'ny hozatry ny orbicularis oculi sy ny tsy fandrakofana ny fotsy ambony amin'ny maso miaraka amin'ny hodi-maso ambony dia miteraka ny fijery mampatahotra ny NPC ao Starfield. Nanolo-kevitra i King fa ireo olana ireo dia azo vahana amin'ny alàlan'ny tweaks amin'ny tanana hanatsarana ny endriky ny endrik'ireo endri-tsoratra ary hahatonga azy ireo ho tena misy.

Na izany aza, asa sarotra ny famoronana endrika tena misy amin'ny lalao video, araka ny nambaran'ny King. Mitaky fandrindrana eo amin'ny sampana maro sy fahatakarana lalina momba ny anatomie tarehin'olombelona, ​​ny fanehoana ary ny famantarana fifandraisana hita maso.

Na dia teo aza ny fahasahiranana, ny Starfield dia fahombiazana lehibe ho an'ny Bethesda, izay nahitana mpilalao enina tapitrisa mahery hatramin'ny nanombohany. Nahasarika ny saina ihany koa ny lalao noho ny fanondroana miafina momba ny lalao hafa sy ny fizika mahavariana azy. Na dia mety hampikorontan-tsaina aza ny tarehin'ny NPC, dia nahatonga an'i Starfield ho traikefa mahafatifaty ho an'ny mpilalao maro ny fikatsahana filalaovana an-tsehatra sy ireo toetra mahaliana.

Sources:

Delaney King Twitter thread

Lahatsoratra IGN nataon'i Wesley Yin-Poole