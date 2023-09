Ilay andian-tantara an-tsary malaza, Demon Slayer, dia napetraka hamoaka lalao video vaovao antsoina hoe Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! ho an'ny Nintendo Switch. Tsy toy ny lalao ady an-tsary mahazatra, ity dia maka endrika lalao board Mario Party-esque.

Mitovy amin'ny Mario Party, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! dia lalao antoko misy mpilalao efatra izay ahitana lalao mini isan-karazany. Hanakodia dice ny mpilalao mba hivezivezy amin'ny taila amin'ny lalao board ary handray anjara amin'ny lalao maivana toy ny maminavina izay boaty miafina i Nezuko, iray amin'ireo mpilalao. , izay mifanaraka amin'ny andiany anime.

Raha nafindra ho mpilalao mpanohana ao amin'ny lalao i Nezuko, dia afaka misafidy ny hilalao amin'ny maha-Protagonista Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, ary Hashira sivy ny mpilalao. Ny lalao dia mikendry ny hanome traikefa mampiala voly ho an'ireo mpankafy ny andian-dahatsoratra amin'ny fampidirana ireo endri-tsoratra mahazatra sy ny lalao mahaliana.

Mpamono demonia: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! no fampifanarahana lalao video faharoa amin'ny andiany Demon Slayer taorian'ny Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, mpiady ao amin'ny kianja novolavolain'ny CyberConnect2. Ny lalao ho avy dia andrasana hivoaka amin'ny eShop Japoney amin'ny 2024, ary mety hisy famoahana amin'ny teny anglisy tsy ho ela aorian'izay, mifototra amin'ny toerana misy ny lalao teo aloha.

Amin'ny ankapobeny, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! dia mitondra ny tontolon'ny Demon Slayer ho velona amin'ny lalao Mario Party tsy manam-paharoa, manolotra fomba vaovao ho an'ny mpankafy mba hiaina ilay andian-dahatsoratra malala.

