Ny Deity dia mamoaka ny fampandehanana matetika ho an'ny rafitra mikrôpônika tsy misy tariby nomerika THEOS

Deity, mpanome fitaovana fampitaovana feo, dia namoaka lisitra feno amin'ny fampandehanana matetika ho an'ny rafitra THEOS Digital Wireless Microphone ho avy. Ity lisitra ity dia ahafahan'ny mpampiasa mamaritra hoe iza amin'ireo matetika no tohanana any amin'ny firenena samihafa sy ny haavon'ny herin'ny RF antenaina any amin'ny faritra misy azy.

Ny fananana ity fampahalalana ity dia tena ilaina tokoa ho an'ny matihanina amin'ny indostrian'ny feo. Manampy azy ireo hahatakatra ny fepetra takian'ny lalàna amin'ny fampandehanana ireo mpandefa tsy misy tariby THEOS izany ary hamantatra raha ilaina ny fahazoan-dàlana fanampiny amin'ny fampiasana fitaovana hafa ao anatin'ireo matetika ireo.

Miaraka amin'ny fitakiana tsy mitsaha-mitombo ho an'ny rafi-peo tsy misy tariby, dia zava-dehibe ny fananana fahalalana marina momba ny matetika azo ampiasaina rehefa manomana famokarana na hetsika mivantana. Ny lisitry ny Deity dia mamaly izany filàna izany, manolotra loharano sarobidy ho an'ireo matihanina amin'ny feo manerana izao tontolo izao.

Amin'ny alàlan'ny fanomezana ireo matetika miasa ireo, dia manome hery ny mpampiasa hanaraka ny fitsipika eo an-toerana sy hanatsara ny fametrahana mikrofona tsy misy tariby ny Deity. Izany dia miantoka ny fifindran'ny feo mirindra sy tsy misy fanelingelenana, manatsara ny kalitaon'ny famokarana ankapobeny.

Ny fanoloran-tenan'i Deity hanohana ireo onjam-peo isan-karazany any amin'ny firenena samihafa dia mampiseho ny fahafoizan-tenan'izy ireo hanome fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa maneran-tany. Ity ambaratongan'ny mangarahara sy ny fifampizaràna vaovao ity dia tsy mahasoa ihany fa manamafy ny toeran'Andriamanitra amin'ny maha-mpanome vahaolana audio azo itokisana.

Ho fehin-kevitra, fivoarana lehibe eo amin'ny indostrian'ny feo ny famoahan'i Deity ny fampandehanana matetika ho an'ny rafitra TheOS Digital Wireless Microphone. Ity loharanom-pahalalana feno ity dia mameno ny matihanina amin'ny fahalalana ilaina mba hampandehanana ny rafi-peo an-tariby tsy misy tariby amin'ny fomba ara-dalàna sy mahomby any amin'ny firenena samihafa. Amin'ny fanomezana ity fampahalalana ity dia manamafy ny fanoloran-tenany amin'ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa ny Deity ary manamafy ny toerany amin'ny maha-mpilalao azy eo amin'ny tsenan'ny fitaovana audio.

Loharano: Matthew Allard ACS, Newsshooter.com