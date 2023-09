Fiaraha-miasa eo amin'ny Comcast sy CCBC mba handrindrana ny fahatsiarovan-tena sy ny fandraisana ny Programme Affordable Connectivity

By

Comcast sy ny Community College of Baltimore County (CCBC) dia niara-niasa hanangana fandaharana Digital Navigator mikendry ny fanatsarana ny fifandraisana amin'ny Internet sy ny fahaiza-manao nomerika ao amin'ny faritra Baltimore. Ny programa dia hampiasa ireo mpianatra CCBC voaofana mba hanampiana ny mponina, anisan'izany ny mpianatra CCBC, handresy ny sakana amin'ny fidirana amin'ny Internet toy ny fahafaha-mividy, ny fidirana amin'ny fitaovana ary ny fahaiza-manao nomerika.

Amin'ny alalan'ny famatsiam-bola $150,000 avy amin'ny Comcast, mpianatra CCBC efa ho ampolony no hokaramaina sy hofanina ho Digital Navigators. Ireo navigateur ireo dia hanabe ny mponina momba ny loharano azony ary hanampy azy ireo hifandray amin'ny Internet haingam-pandeha ho an'ny asa an-tsekoly sy fitadiavana asa.

Comcast dia mampiroborobo ny fifanarahana amin'ny Internet manokana ary manaparitaka ny vaovao momba ny Programme Affordable Connectivity (ACP) an'ny governemanta federaly. Ny ACP dia manome tombony ho an'ny olona mahafeno fepetra $30/volana amin'ny faktiora Internet. Ireo mpanjifan'ny Comcast mendrika dia afaka mahazo Internet an-trano amin'ny alàlan'ny Comcast's Internet Essentials na Internet Essentials Plus tsy misy vidiny raha vao ampiharina ny tombony ACP.

Ny maodely Digital Navigator dia voaporofo fa nahomby tamin'ny fanakatonana ny fizarazarana nomerika sy ny fampihenana ny tsy fitoviana ara-tsosialy. Araka ny fanadihadiana vao haingana nataon'ny Boston Consulting Group, maherin'ny 65% ​​amin'ireo namaly ny fanadihadiana izay nampiasa serivisy Digital Navigator no nahazo fidirana aterineto na solosaina na takelaka tao an-trano. Fanampin'izany, maherin'ny 85% amin'ireo namaly no nitatitra fa nampiasa Internet matetika kokoa, ary maro no nahita fanatsarana ny fitsaboana sy ny fidirana amin'ny filàna fototra.

Johnny Olszewski, Mpanatanteraka ao amin'ny Baltimore County, dia naneho ny fanoloran-tenany hanakatona ny fizarazarana nomerika ary nidera ny programa Digital Navigator noho ny fanampiana ireo mpianatra sy mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina hifandray sy hianatra momba ny teknolojia vaovao.

Comcast dia niasa tamim-pahavitrihana tamin'ny fampivoarana ny fitoviana nomerika ao amin'ny vondrom-piarahamonina tompoiny. Tany Maryland irery, Comcast dia nampiasa vola 28.8 tapitrisa dolara sy fanomezana ho an'ny orinasa tsy mitady tombony. Nametraka Faritra Lift 40 ao Maryland ihany koa ny orinasa mba hanomezana serivisy WiFi maimaim-poana ho an'ny ivon-toerana.

Ny fiaraha-miasa eo amin'ny Comcast sy CCBC dia ampahany amin'ny Project UP, fanoloran-tena 1 lavitrisa dolara an'ny Comcast amin'ny fampivoarana ny fitoviana nomerika. Ity fiaraha-miasa ity dia miorina amin'ny fiaraha-miasan'izy ireo teo aloha mba hitondrana Internet haingam-pandeha ho an'ireo trano fonenana tsy voakarakara taloha tany Northern Baltimore County.

Miaraka amin'ity hetsika ity, ny Comcast sy ny CCBC dia mikendry ny hampifandray ny fizarazarana nomerika, hanome hery ny mpianatra, ary hiantoka fa tsy sakana amin'ny fahombiazan'ny akademika sy ny asa ny fahafahan'ny Internet.

