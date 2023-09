Nanitatra ny fandrarana ny iPhones ho an'ny mpiasam-panjakana sy ny orinasam-panjakana i Shina

By

Voalaza fa nanitatra ny fandraràna ny iPhones ho an'ny mpiasam-panjakana ao an-toerana sy ny orinasam-panjakana ny governemanta Shinoa. Izany dia manaraka ny fandrarana teo aloha nambara ho an’ny mpiasam-panjakana foibe. Sampan-draharaha maromaro no efa nanome toromarika ny mpiasany mba tsy hitondra iPhone any am-piasana, ary heverina fa mbola hiitatra ny fandrarana.

Ny fandraràna ny vokatra Apple dia heverina ho ampahany amin'ny ezak'i Beijing hampihena ny fiankinan-doha amin'ny teknolojia amerikana. Manana orinasam-panjakana maherin'ny 150,000 i Shina, mampiasa olona 56 tapitrisa mahery. Ny fampiasana teknolojia avy any ivelany any amin'ny toeram-piasana mifandraika amin'ny governemanta dia noferana nanomboka tamin'ny taona 2018, saingy vao haingana no nitarina mba hampidirana smartphone.

Ny vaovao momba ny fandraràna nitarina dia niteraka fidinana 6% tamin'ny anjaran'ny Apple. I Shina dia iray amin'ireo tsena lehibe indrindra an'ny Apple, izay miteraka efa ho ampahadimin'ny fidiram-bolany. Na izany aza, mino ny mpandinika fa ho voafetra ny fiantraikan'ny fandraràna amin'ny fidiram-bolan'ny Apple amin'ny ankapobeny, miaraka amin'ny tranga ratsy indrindra amin'ny fidiram-bola 4%.

Na dia eo aza ny fandrarana, mijanona ao Shina ny famokarana Apple, ary manodidina ny 90% amin'ny vokatra ao aminy no amboarina ao amin'ny firenena. Na izany aza, ny orinasa dia nanafaingana ny drafitra hampiovaova ny famokarana any ivelan'i Shina, miaraka amin'ny famokarana iPhone 14 sasany efa nifindra tany India.

Ny fandraràna napetrak'i Shina amin'ny Apple dia hitan'ny mpandinika sasany ho toy ny fepetra tit-for-tat ho setrin'ny fameperana napetraka amin'ny orinasam-pifandraisan-davitra sinoa, toa an'i Huawei, any amin'ny firenena hafa. Ny fihenjanana ara-jeopolitika misy eo amin'i Etazonia sy Shina dia niteraka fetra teo amin'ny andaniny sy ny ankilany, ka nametrahan'i Etazonia ny fidiran'i Shina amin'ny fitaovana tena ilaina ary i Shina dia miezaka ny ho lasa mahaleo tena amin'ny famokarana semiconductor.

Apple dia tsy mbola naneho hevitra momba ny fandrarana nitarina.

