Mampitandrina ny amin'ny risika amin'ny cybersecurity sy ny fiainana manokana ny manam-pahaizana miaraka amin'ny fahazoan-dàlana nomerika an'i California

By

Ny fahazoan-dàlana mitondra fiara nomerika vaovao any Kalifornia dia niteraka ahiahy teo amin'ireo manam-pahaizana momba ny fiarovana an-tserasera momba ny loza mety hitranga amin'ny fiarovana sy ny fiainana manokana. Hatramin'ny nanombohany tamin'ny 15 aogositra, Kalifornia eo ho eo amin'ny 100,000 no efa nanao sonia ny fahazoan-dàlana nomerika amin'ny findainy. Na izany aza, ny manam-pahaizana dia mampitandrina ireo mpampiasa fa mety tsy voaaro tanteraka amin'ny halatra ny angon-dry zareo. Adam Marré, Lehiben'ny Fiarovana ny orinasa Arctic Wolf, dia nanamarika fa tsy aotra ny fandrahonan'ny olona tsy nahazoana alalana hiditra na hangalatra angon-drakitra mpampiasa. Noho izany, ny fiankinan-doha tanteraka amin'ny fiarovana tanteraka ny angon-drakitra mpampiasa dia be fanantenana loatra.

Mba hanalefahana ireo loza ireo, Marré dia nanoro hevitra fa ny Departemantan'ny Fiara Fiara (DMV) dia mampianatra ireo tompon'ny fahazoan-dàlana momba ny fomba fanao tsara indrindra amin'ny fiarovana ny maha-izy azy nomerika. Tafiditra ao anatin'izany ny fampiasana tenimiafina matanjaka, mamela ny fanamarinana roa lafin-javatra, ary ny fanavaozana tsy tapaka ny rindrambaiko sy ny fampiharana fiarovana. Na izany aza, ny fandaharan'asan'ny mpanamory California amin'izao fotoana izao dia tsy manome safidy fanamarinana roa amin'ny fidirana amin'ny fahazoan-dàlana nomerika.

Alexis Hancock, avy amin'ny Electronic Frontier Foundation, dia manantitrantitra ihany koa ny mety ho fiantraikan'ny fahazoan-dàlana nomerika amin'ny tsy fitoviana ara-tsosialy. Ireo olona manana fahafahana miditra aterineto voafetra na ireo izay tsy mahavidy ny fanavaozana finday matetika dia mety hiatrika fanilikilihana noho ny fiankinan-doha amin'ny famantarana nomerika. Fanampin'izany, misy ny ahiahy momba ny mety ho fampiasana amin'ny fomba tsy ara-dalàna ny famantarana nomerika, izay mety hiditra ao amin'ny tsiambaratelon'ny tsirairay ary handray anjara amin'ny fananganana rafitra famantarana nasionaly.

Ny programa fahazoan-dàlana nomerika mitovy amin'izany any amin'ny firenena hafa dia nisedra olana tamin'ny ID finday. Ohatra, ny zatovo tsy ampy taona teto Islandy dia afaka nisandoka ny fahazoan-dàlana nomerika mba hidirana amin'ny toeram-pandihizana. Amin'izao fotoana izao, ny fahazoan-dàlana nomerika any Kalifornia dia tsy ekena amin'ny fividianana vokatra famerana taona, afa-tsy amin'ny tsipika TSA PreCheck any amin'ny seranam-piaramanidina voafantina.

Raha milaza ny California DMV fa ny angon-drakitra manokana avy amin'ny fahazoan-dàlana nomerika dia tsy voatahiry maharitra, ny fiarovana voalohany ho an'ny mombamomba ny mpampiasa dia ny kaody passante an'ny findain'ilay olona. Ny fanjakana hafa any Etazonia dia nanandrana ny fahazoan-dàlana nomerika ho an'ny mpamily nandritra ny taona maro, toa an'i Arizona, izay ahafahan'ny mpampiasa Apple mitahiry ny dika nomerika amin'ny fahazoan-dàlana ananany ao amin'ny Apple Wallets.

Amin'ny ankapobeny, rehefa miditra amin'ny sehatry ny famantarana nomerika i Kalifornia, dia zava-dehibe ny famahana ny loza ateraky ny cybersecurity sy ny fiainana manokana mifandray amin'ireo fahazoan-dàlana nomerika ireo, ary ny famolavolana fepetra hiarovana amin'ny fomba mahomby ny angon-drakitra mpampiasa.

Source:

– California DMV izao dia manolotra fahazoan-dàlana ho an'ny mpamily 'niomerika'. Ahoana ny fomba hahazoana ny ID anao amin'ny findainao