Monzo dia namoaka endri-javatra fampiasam-bola, mamela ny mpampiasa hampiasa vola amin'ny £ 1 fotsiny

Monzo, banky nomerika mitentina 4.5 lavitrisa dolara, dia nampiditra endri-javatra vaovao antsoina hoe "Investments" izay ahafahan'ny mpanjifany mampiasa vola amin'ny vola voafantina avy amin'ny BlackRock goavambe mitantana fananana. Izany dia manamarika ny fidiran'i Monzo voalohany amin'ny tsenan'ny fampiasam-bola ary tafiditra ao anatin'ny ezak'ny orinasa hanitarana ny tolotra ara-bolany sy hiteraka fidiram-bola fanampiny.

Ny fampiasa amin'ny fampiasam-bola dia ahafahan'ny mpampiasa manomboka mampiasa vola amin'ny £ 1, mametraka an'i Monzo amin'ny fifaninanana amin'ny banky miorina toa an'i Chase sy ireo fanombohana tanora toa an'i Chip, Moneybox ary Plum. Tsotra ny fizotry ny fangatahana, miaraka amin'ireo mpampiasa mendrika miditra amin'ny lisitry ny fiandrasana mba hidirana amin'ny vokatra ary avy eo asaina mamorona vilany fampiasam-bola.

Monzo dia manolotra vola telo tantanin'ny BlackRock: Careful, Balanced, ary Adventurous. Ny tahirim-bola Careful dia manana risika kely sy tamberina kely, ny tahirim-bola voalanjalanja dia manana risika sy valisoa antonony, ary ny tahirim-bola Adventurous dia misy famatsiam-bola atahorana kokoa miaraka amin'ny fiverenana lehibe kokoa.

Nanambara ny tale jeneralin'ny TS Anil fa nanapa-kevitra ny hampiditra ny endri-javatra fampiasam-bola i Monzo mba hamahana ny tsy fahampian'ny fahalalana sy ny sakana ara-bola atrehan'ny Brits raha ny momba ny fampiasam-bola. Ny fikarohana nataon'i Monzo dia nanambara fa ny 69% amin'ny mponina any Angletera dia tsy azo antoka hoe aiza no haleha amin'ny vokatra fampiasam-bola azo idirana sy mora ampiasaina, ary ny 60% amin'ny olon-dehibe dia mety hirona kokoa hampiasa vola raha toa ka ambany ny vola fampiasam-bola kely indrindra.

Ny endri-javatra fampiasam-bola dia hiseho eo ambanin'ny fizarana Savings & Investments ao amin'ny efijery an-tranon'i Monzo ary havoaka tsikelikely amin'ny mpanjifa mendrika rehetra amin'ny herinandro ho avy. Na izany aza, ny mpanjifa ao anatin'ny fahasahiranana ara-bola na izay lavo amin'ny fandoavana trosa dia tsy afaka manokatra fampiasam-bola vaovao. Ny mpampiasa koa dia hanana fahafahana hanao fanovana, hanafoana, na hanaisotra ny fampiasam-bolany amin'ny fotoana rehetra.

Monzo amin'izao fotoana izao dia manana mpanjifa maherin'ny 8 tapitrisa any UK ary mikendry ny hanitatra amin'ny sehatra vaovao amin'ny serivisy ara-bola mba hahazoana tombony mandritra ny taona. Ny orinasa dia nitatitra ny roa volana voalohany nahazoany tombony tamin'ny 2023.

Ny fampiasa amin'ny fampiasam-bola dia ho tonga miaraka amin'ny sara 0.59% isam-bolana, misy ny saram-bola 0.14% ary ny saram-pidirana 0.45%.

Raha tsy i Monzo no neobank voalohany any UK manolotra endri-javatra fampiasam-bola, ny mpifaninana toa an'i Starling Bank sy Zopa dia tsy mbola manome safidy toy izany. Na izany aza, sehatra fintech maro toa an'i Revolut sy Freetrade no efa manolotra fahaiza-manao varotra. Ny tale jeneralin'ny Monzo, TS Anil, dia nandà ny filazana fa tara ny banky amin'ny antoko fampiasam-bola.

Loharano: CNBC