Ilay mpihira misaron-tava: Brian Austin Green dia manambara ny tsy fitiavany ireo mandady mampatahotra any Aostralia

By

Tamin'ny resadresaka vao haingana, ilay mpilalao sarimihetsika Brian Austin Green, fantatra amin'ny fisehony ao amin'ny The Masked Singer, dia nanokatra ny momba ny tsy tiany lehibe iray raha ny momba an'i Aostralia no resahina - ny crawlies mampatahotra azy. Green, izay nandany herinandro maromaro tany Aostralia tamin'ny filalaovana sarimihetsika ilay seho zava-misy malaza, dia nizara ny zavatra niainany ary nanambara ny fankahalany ny biby tsy manam-paharoa ao amin'ny firenena.

Nandritra ny fotoana niainany tany Aostralia, Green dia nifanena tamin'ny karazana bibikely sy hala isan-karazany, izay tena nampikorontana azy. Niaiky izy fa hitany fa sarotra aminy ny mampifanaraka ny fisian’ireo zavaboary ireo, satria tsy mitovy amin’ny nahazatra azy tany amin’ny tany niaviany izy ireo.

Na izany aza, naneho ny fankasitrahany ihany koa i Green noho ny hakanton'i Aostralia sy ny tontolony samihafa. Niaiky izy fa ny firenena dia manana ny sasany amin'ireo toerana manaitra indrindra hitany hatramin'izay, ary ny tsy fitiavany ireo mandady mampatahotra dia tsy nanaloka ny zavatra niainany tamin'ny ankapobeny.

Ny fahamarinan'i Green momba ny tsy fitiavany ny bibidia any Aostralia dia nanakoako tamin'ny olona maro izay nifanena tamin'ireo zavaboary miavaka ao amin'ny firenena. I Aostralia dia malaza amin'ny isan'ny bibikely sy hala be dia be sy isan-karazany, izay mety hampientam-po ho an'ny mpitsidika sasany, fa ho an'ny hafa.

Zava-dehibe ny manamarika fa manan-danja ihany koa ny bibidia any Aostralia ary manana anjara toerana lehibe eo amin'ny tontolo iainany. Maro amin'ireo bibikely sy hala ao amin'ny firenena no manana toetra mahavariana ary tena ilaina amin'ny fandotoana, ny fifehezana ny bibikely ary ny fitazonana ny fifandanjan'ny natiora.

Raha toa ny hevitr'i Green dia maneho ny fankahalany manokana ny mandady mampatahotra any Aostralia, dia ilaina ny manatona ny fihaonana amin'ny saina misokatra sy mijery azy ireo ho fotoana iray hianarana momba ny biby miavaka ao amin'ny firenena.

Sources:

– Loharano lahatsoratra: Ilay mpihira misaron-tava: Brian Austin Green dia manambara ny zavatra iray tsy zakany momba an'i Aostralia

- Tsy misy URL fanampiny omena