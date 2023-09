Star Trek: Infinite: Mpanova lalao ho an'ireo mpankafy fitsangatsanganana sy paikady

By

Ny Paradox Interactive sy ny Nimble Giant Entertainment dia nitambatra hamoaka lalao iray izay hanova ny Alpha sy Beta Quadrant. Mitondra ny lohateny hoe Star Trek: Tsy manam-petra, ity sim habaka vaovao ity dia nahazo alalana avy amin'ny Paramount Consumer Products ary ho azon'ny mpampiasa Mac sy PC amin'ny 12 Oktobra 2023.

Ho an'ireo mpikatroka mazoto amin'ny habakabaka, misy ny fahafahana manafatra mialoha ny lalao ary mahazo tombony manokana. Anisan'izany ny safidy ho an'ny Star Trek: fanamiana ambany Decks, fidirana amin'ny USS Cerritos, sambo siantifika natao ho an'ny firenena madinika amin'ny fomba Fifandraisana Faharoa, ary andalana an-tariby manokana an'ny mpanolotsaina Klingon.

Ho an'ny traikefa premium, ny Digital Deluxe Edition (DDE) dia manolotra mihoatra noho ny lalao fototra. Izy io dia ahitana bokim-javakanto nomerika, feon-kira ofisialy, ary fonosana mozika an-lalao ahitana tononkalo mahazatra avy amin'ny tontolon'ny Star Trek.

Mametraka am-polony taona alohan'ny Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Infinite dia mamela ny mpilalao hifehy ny antoko nofidiny: United Federation of Planets, Romulan Star Empire, Cardassian Union, na Klingon Empire. Ny mpilalao dia hiaina politika galactic, toe-karena empira ary handray anjara amin'ny sehatra fifandraisana voalohany amin'ny karazana tsy fantatra. Ny lalao dia mijanona ho mahatoky amin'ny Star Trek lore raha mampiditra tantara vaovao hojerena.

Star Trek: Infinite dia natomboka tamin'ny 12 Oktobra 2023, ho an'ny mpampiasa Mac sy PC. Ireo mpankafy ny franchise dia afaka miandrandra ny hiroboka ao amin'ny tontolon'ny Star Trek ary mamolavola ny lalany ao amin'ny vahindanitra. Ho ela velona anie ianareo mpilalao!

Sources:

– Paradox Interactive sy Nimble Giant Entertainment