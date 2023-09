Ny National Hockey League (NHL) sy ny NHL Network dia nanambara ny fiaraha-miasa amin'ny Los Angeles Kings ho an'ny vanim-potoana fahefatra amin'ny docuseries preseason rehetra azony, Behind The Glass. Ity andiany telo misy fizarana ity, novokarin'ny NHL Network miaraka amin'ny NHL Productions, dia hanome fijery ambadiky ny sehatra ny hamafin'ny, tantara an-tsehatra ary fifaninanana amin'ny preseason NHL amin'ny alàlan'ny fakan-tsary an'ny Stanley Cup Champion Kings indroa.

Ny vanim-potoana ho avy ao Behind The Glass dia hanasongadina ny dian'ny Mpanjaka any amin'ny Ila Bolantany Atsimo rehefa milalao amin'ny Arizona Coyotes any Melbourne, Aostralia izy ireo amin'ny andiany NHL Global 2023. Ity no lalao NHL voalohany nilalao tany Aostralia, manampy fientanentanana amin'ny andiany. Hahazo mikrô ny mpilalao ary hasongadina lavitry ny rink, manolotra votoaty tsy manam-paharoa ho an'ny mpankafy rehefa mifaninana amin'ny toerana misy azy ao amin'ny lisitra ary miomana amin'ny fanokafana ny vanim-potoana mahazatra.

Taorian'ny toerana indroa misesy ny Stanley Cup Playoff, dia nampiakatra ny andrandraina ho an'ny fikambanana ny Mpanjaka. Behind The Glass dia hifantoka amin'ny filoha lefitry ny ekipa sy ny tale jeneraly, Rob Blake, ary ny lehiben'ny mpanazatra Todd McLellan, rehefa mitarika ny ekipa mandritra ny toby fanofanana izy ireo ary mamolavola ny vina ho an'ny mpifaninana amin'ny amboara Stanley maharitra. Ny andiany ihany koa dia hampiseho ireo mpilalao fototra toa an'i Pierre-Luc Dubois foibe vao azo, ireo kintana vao misondrotra Adrian Kempe sy Kevin Fiala, ary ireo mpilalao fototra efa ela Anze Kopitar sy Drew Doughty. Ny filohan'ny ekipa Luc Robitaille dia hanome fanazavana miavaka momba ny dikan'ny hoe Mpanjaka.

Behind The Glass dia natomboka voalohany tamin'ny taona 2018, manolotra ny mpankafy ny fijery tsy mbola nisy hatrizay tamin'ny preseason NHL tamin'ny mason'ny New Jersey Devils. Nanomboka teo dia nanasongadina ny Philadelphia Flyers sy ny Nashville Predators ny andiany. Ny andiany amin'ity taona ity dia hampiakatra ny tsatòka amin'ny dia iraisam-pirenena mankany Melbourne, Aostralia.

Ireo mpankafy dia afaka manantena ny hahita votoaty bonus manokana sy clip avy amin'ny fizarana tsirairay ao ambadiky ny Glass nozaraina manerana ny sehatra media nomerika sy sosialy amin'ny fampiasana ny tenifototra #BehindTheGlass. Ho fanampin'izany, ny fizarana tsirairay dia ho hita ao amin'ny sehatra YouTube an'ny NHL, manome fahafahana bebe kokoa ho an'ny mpankafy hifanerasera amin'ilay andiany.

Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp dia mampanantena fa hitondra ny mpankafy hanakaiky kokoa ny lalao ary hanome fomba fijery miavaka sy tsy mbola hita taloha momba ny ekipa sy ny preseason. Miaraka amin'ny fidirana tsy mbola nisy hatrizay, ity docuseries ity dia azo antoka fa hampientanentana ny mpankafy rehefa miandry ny vanim-potoanan'ny NHL ho avy.

