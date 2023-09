Bang-On Balls: Tantara napetraka havoaka amin'ny Consoles sy PC

By

Bang-On Balls: Chronicles, kilalao fitsangatsanganana sandbox eran-tany misokatra, dia napetraka hiala amin'ny Early Access ary hanomboka amin'ny sehatra maro. Ny lalao dia ho hita ao amin'ny PlayStation 4, Xbox One, Switch, ary PC amin'ny Steam amin'ny 5 Oktobra. Hivoaka ihany koa ho an'ny PlayStation 5 sy Xbox Series izany amin'ny daty manaraka.

Ny Publisher Untold Tales sy ny developer Exit Plan dia niasa mafy tamin'ny famoronana lalao izay manolotra famokarana avo lenta sy singa lalao isan-karazany. Ny lalao dia misy fanaraha-maso henjana, lalao isan-karazany, famolavolana ambaratonga maranitra, rafitra AI be pitsiny, ary votoaty be dia be mba hitazonana ny mpilalao mandritra ny ora maro. Ny mpamorona dia mikendry ny hamorona lalao azo hankafizina mandritra ny minitra miala sasatra na milalao mandritra ny 40 ora na mihoatra.

Ao amin'ny Bang-On Balls: Tantara, ny mpilalao dia mifehy an'i BOB, mahery fo tsy miraharaha, amin'ny fikatsahana aventure sy korontana. Ny lalao dia manolotra fikarohana sy fandringanana an'izao tontolo izao, izay ahafahan'ny mpilalao mikaroka tontolo midadasika sy manimba. Feno hetsika atao amin'ny hafainganam-pandehanao manokana izao tontolo izao ary mamela ny mpilalao handrava ny zava-drehetra amin'ny lalany. Ny lalao ihany koa dia manolotra fahafahana hitsambikina eo anelanelan'ny tontolo maro ara-tantara, samy manana ny mekanika, ny entana ary ny fahavalony manokana.

Bang-On Balls: Ny Tantara dia manohana mpilalao tokana, mpilalao roa, ary lalao fiaraha-miasa amin'ny Internet ho an'ny mpilalao efatra. Ny mpilalao dia afaka mampifanaraka ny toetrany amin'ny fitaovam-piadiana, ampinga ary zavatra misy lohahevitra nangonina nandritra ny lalao. Ny famotsorana ny lalao ihany koa dia tsy hisy votoaty azo sintonina karamaina amin'ny kosmetika, ahafahan'ny mpilalao mamoaka ny heriny mamorona amin'ny fanamboarana ny toetrany.

Miaraka amin'ny lalao mahasarika azy, safidy fanamboarana be dia be, ary lalao fiaraha-miasa mampientam-po, Bang-On Balls: Chronicles dia mampanantena fa hanolotra traikefa mahafinaritra sy mampientam-po ho an'ny mpilalao amin'ny sehatra maro.

