Ahoana ny fomba hikarohana an'i Minthara tsy misy famonoana ao amin'ny vavahadin'i Baldur 3

Iray amin'ireo NPC malaza ao amin'ny Baldur's Gate 3 i Minthara, ilay Dark Elf izay niantoka ny tsy fivadihany tamin'ny Absolute. Mpilalao maro no naniry mafy ny haka azy ho mpiara-dia aminy, saingy mba hanaovana izany dia tsy maintsy nahavita fikatsahana famonoana olona maro izy ireo. Na izany aza, ny mpilalao mahay iray dia nahita fomba iray hisintonana an'i Minthara nefa tsy mamono aina.

Amin'ny ankapobeny, raha te hanatevin-daharana an'i Minthara ianao dia mila mamita ny fikatsahana omeny anao hamono ny olona rehetra ao amin'ny Emerald Grove. Tafiditra ao anatin'izany ny fifandonana mahatsiravina amin'ny Tieflings sy Druids, miaraka amin'ny fanampian'ny miaramilan'ny goblin Minthara. Na izany aza, i Wulfrinnan, mpampiasa Reddit dia nizara fomba iray handraisana an'i Minthara “tsy manan-tsiny.”

Araka ny fomban'i Wulfrinnan, tokony hiresaka amin'ireo ankizy Tiefling ao amin'ny andian'i Mol ianao aloha momba ny fangalarana ny sampy Druid. Avy eo, mangalatra ny sampy amin'ny fampiasana mangingina mba hisorohana ny fombafomba tsy hitranga. Mety hiteraka ady eo amin'ny Tieflings sy Druids izany, izay tokony hihazakazaka na hivoaka ianao. Aorian'izay dia tatero amin'i Minthara ny toerana misy ny ala, ary rehefa miverina ianareo roa dia ho hitanao fa maty daholo ny mpiaro. Izany dia ahafahanao mandray an'i Minthara any aoriana any amin'ny lalao nefa tsy mila mamono olona.

Na dia toa tsy manan-tsiny aza io fomba fiasa io, dia zava-dehibe ny manamarika fa mbola misy fanodinkodinana sy famitahana. Mampahatsiahy ireo safidy tsy mazava ara-moraly mitovy amin'ny RPG hafa toa ny Star Wars: Knights of the Old Republic. Na izany aza, raha tianao ny milalao amin'ny maha-olona miezaka ny hitazona ny tanany ho madio, ity fomba ity dia mety ho dodge mahasoa ao amin'ny vavahadin'i Baldur 3.

Raha mitady torolalana bebe kokoa ianao sy ny fomba fiasa ho an'ny vavahadin'i Baldur 3, aza hadino ny mijery ny torolàlana momba ny Trial Self-Same.

