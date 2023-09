Latsaky ny antsasaky ny Aostraliana no manana telefaona 5G, araka ny fikarohana

By

Araka ny fikarohana vao haingana nataon'ny tranokala fampitahana vidiny Finder, 46% amin'ireo Aostraliana mampiasa finday ihany no manana fitaovana afaka maka fifandraisana 5G. Ity fikarohana ity dia mifototra amin'ny Consumer Sentiment Tracker, fanadihadiana mivantana amin'ny Aostraliana 53,000 mahery. Ny fanadihadiana ihany koa dia nanambara fa ny 24% amin'ireo namaly no tsy maniry ny fandrakofana 5G, raha 8% kosa no niaiky fa tsy mahalala ny atao hoe 5G. Na izany aza, ny 22% amin'ireo mpandray anjara dia naneho faniriana hanavao amin'ny finday 5G amin'ny ho avy.

Fanampin'izany, ny fikarohana dia tonga amin'ny fotoana manakaiky ny fiafaran'ny tambajotra 3G. Ny orinasam-pifandraisan-davitra lehibe any Aostralia, toa an'i Vodafone, Telstra, ary Optus, dia nanambara ny fikasany hanakatona ny tambajotra 3G ary hanavao ny teknolojia hanatsarana ny tambajotra 4G sy 5G vaovao. Vodafone dia tokony hanakatona ny tambajotra 3G amin'ny 15 Desambra, arahin'ny Telstra amin'ny Jona 2024 ary Optus amin'ny Septambra 2024.

Manoro hevitra ny manam-pahaizana fa ny olona manana fitaovana tranainy dia mila manavao haingana na mety ho very ny fifandraisana. Anisan'izany ny tompon'ny iPhone, satria ireo modely taloha kokoa noho ny iPhone 6 dia tsy hanana afa-tsy 3G, izay tsy ho tohanana amin'ny taona manaraka. Ny fanakatonana ny 3G dia hisy fiantraikany amin'ny fitaovana tsy an-telefaona, toy ny rafitra fiarovana, fanairana ara-pitsaboana, milina EFTPOS, ary rafitra fiaingan'ny fiara sasany. Manoro hevitra ny olona miantehitra amin'ny fitaovana toy izany mba hanamarina amin'ny mpanamboatra azy na ny mpamatsy tambajotra mba hamaritana raha hisy fiantraikany amin'izy ireo.

Na izany aza, tsy mila manahy ireo izay nividy ny findainy tato anatin'ny taona vitsivitsy, satria na dia tsy mahazaka 5G aza ny fitaovany, dia tsy hisy fiantraikany amin'ny fanakatonana 3G izy ireo. Ny tambajotra finday dia matetika nohavaozina isaky ny folo taona eo ho eo, miaraka amin'ny tambajotra efa tranainy esorina. 5G, taranaka fahadimy amin'ny tambajotra finday, dia nampidirina voalohany tamin'ny taona 2019, ary antenaina fa ny 6G dia hampidirina amin'ny faran'ny folo taona.

Amin'ny ankapobeny, ny fikarohana dia manasongadina ny tontolon'ny fifandraisana finday any Aostralia, izay latsaky ny antsasaky ny mponina mampiasa telefaona 5G. Rehefa mandroso ny teknolojia, dia lasa zava-dehibe ho an'ny tsirairay ny mitazona ny fitaovany ho havaozina mba hiantohana ny fifandraisana tsy tapaka sy ny fidirana amin'ny tambajotra farany.

