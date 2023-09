Ny fandaharan'asa Valkyrie LMH dia miverina miaraka amin'i Aston sy Heart of Racing Partnership

Taorian'ny telo taona mahery nitazonana, ny fandaharan'asa Valkyrie LMH dia nokasaina haverina amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa eo amin'i Aston Martin sy ny ekipan'ny Heart of Racing any Etazonia. Aston Martin sy Heart of Racing dia voalaza fa mikatona amin'ny fifanarahana hitondra ny fiara Valkyrie LMH ho any amin'ny lalamby amin'ny 2021.

Aston Martin dia miresaka amin'ny mpamatsy ary manangona ekipa hanara-maso ny fandaharana, anisan'izany ny talen'ny injeniera Williams F1 teo aloha Adam Carter. Na dia tsy nanamafy ny fifohazan'ny Valkyrie LMH aza i Aston Martin, ny orinasa dia nanantitrantitra ny ADN hazakazaka fiara fanatanjahantena sy ny fanoloran-tenany amin'ny fanombanana ny safidy amin'ny tontolon'ny motosport mivoatra.

Ny talen'ny ekipan'ny Heart of Racing, Ian James, dia naneho ny fanirian'ny ekipa hiakatra ho any amin'ny kilasy ambony amin'ny hazakazaka fiara fanatanjahantena iraisam-pirenena saingy nilaza fa tsy mbola nisy fifanarahana vita na sonia. Ny Heart of Racing dia efa niitatra ho amin'ny World Endurance Championship (WEC) miaraka amin'i Aston Martin tamin'ity taona ity.

Ny fiaran'ny hazakazaka Valkyrie dia andrasana hifaninana amin'ny WEC sy ny International Motor Sports Association (IMSA). Ny motera V6.5 12 litatra novolavolaina miaraka amin'i Cosworth, mitovy amin'ny motera ampiasaina amin'ny Valkyrie eny an-dalambe, dia hampiasaina ny fiara.

Najanona ny fandaharana Valkyrie rehefa nampidirina tao amin'ny fizarana Hypercar an'ny WEC ireo fiara LMDh miorina amin'ny LMP2. Na izany aza, nanapa-kevitra ny hamelona indray ny fandaharana i Aston Martin taorian'ny torohevitr'i Lawrence Stroll, tompon'ny Aston Martin, momba ny fiverenana avo lenta any Le Mans.

Ny fandraisan'i Aston Martin anjara farany tamin'ny kilasy ambony tao amin'ny Le Mans dia tamin'ny AMR-One open-top LMP1 tamin'ny 2011. Ny fandaharana Valkyrie dia misaraka amin'ny hetsika Aston Martin Racing izay namolavola ny DBR1/2 P1 coupe miorina amin'ny Lola.

Sources:

– Autosport