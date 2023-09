Assassin's Creed Mirage: Fiverenan'ny Fakan'ny Assassin's Creed Series

Ny Assassin's Creed Mirage dia manamarika dingana lehibe ho an'ny Ubisoft Bordeaux, satria sambany ny studio no nitarika ny fampandrosoana tamin'ny famoahana lalao feno. Fantatra amin'ny asany ao amin'ny Valhalla's Wrath of the Druids DLC, Bordeaux dia nofinidy mba hampivelatra ny Mirage mahia sy mifantoka kokoa, izay natao ho DLC ho an'i Valhalla tany am-boalohany talohan'ny nahatongavany ho fitsangatsanganana irery. Mipetraka ao amin'ny tanàna manan-tantara ao Bagdad, Mirage dia mikendry ny hiverina any amin'ny fototry ny andian-dahatsoratra Assassin's Creed ary hanome voninahitra ny lalao tany am-boalohany.

Ny iray amin'ireo lafiny manan-danja amin'ny Mirage dia ny fanantitranterana ny halatra sy ny scouting, mamerina ny lalao Assassin's Creed mahazatra. Niverina indray ny fampifangaroana ara-tsosialy, ahafahan'ny mpilalao miray tsikombakomba amin'ny vahoaka sy mivezivezy amin'ireo arabe be atao ao amin'ny Tanànan'i Bagdad. Ny Parkour koa dia singa iray misongadina, satria ny mpilalao dia afaka mamakivaky ny tanàna amin'ny alàlan'ny tafo ary manao hetsika akrobatika mba hisorohana ny ady. Fanampin'izany, dia azo atao ny dia haingana mankany amin'ny fomba fijery mirindra ho an'ireo izay tia fomba fitaterana haingana kokoa.

Ny Tanànan'ny Round mihitsy dia toerana mahavariana, ahitana lakandrano, zava-maitso ary distrika miavaka miaraka amin'ny maritrano mampahatsiahy ny lalao Assassin's Creed voalohany. Ny distrika tsirairay dia manolotra traikefa tsy manam-paharoa, toa an'i Karkh, tanàna tsena be olona, ​​ary Abbasiyah, fonenan'ny The House of Wisdom izay ianaran'ny manam-pahaizana ny matematika sy ny filozofia. Ny fifantohana amin'ny antsipiriany amin'ny famolavolana ny tanàna dia manampy amin'ny traikefa mampientam-pon'i Mirage.

Ho fanampin'ny tanàna, Mirage dia mampiditra faritra fantatra amin'ny anarana hoe The Wilderness, manome tontolo misokatra kokoa sy mivelatra mitovy amin'ny lalao Assassin's Creed maoderina. Ireo faritra ireo dia manolotra fiovana mamelombelona amin'ny hafainganam-pandeha ary tsy ilaina ny hitrandraka ny traikefan'ny Mirage lehibe indrindra entin'ny fitantarana. Na tian'ny mpilalao ny toerana an-tanàn-dehibe na ny tany efitra malalaka, Mirage dia manolotra ny tsara indrindra amin'ny tontolo roa.

Na dia mifantoka indrindra amin'ny zava-niainan'i Basim Ibn Ishaq ao Bagdad aza i Mirage, dia misy ihany koa ireo fotoana napetraka ao amin'ny tantara maoderina. Na izany aza, voafetra ihany ireo fotoana ireo, miaraka amin'ny fanamafisana ny dian'i Basim. Toerana miavaka iray hafa amin'ny lalao dia ny fiarovana ny Alamut, izay toeram-piofanana ho an'ny Hidden Ones ary manasongadina ny fanonganana ny Assassin's Creed teo aloha.

Mirage dia mampiditra mekanika lalao vaovao toy ny rafitra malaza, izay hanehoan'ny NPC ny fihetsiky ny mpilalao. Ny asa tsy mahomby toy ny harom-paosy dia mety hahatonga ny NPC hanairana ny mpiambina ary hampitombo ny lazany amin'ny mpilalao. Mba hialana amin'ny fisavana, ny mpilalao dia afaka mampiasa paikady toy ny fanaovana kolikoly amin'ny mpitendry zavamaneno mba hamoronana fanelingelenana na fandraisana anjara amin'ny ady ho fomba farany.

Ny Assassin's Creed Mirage dia manolotra zavatra ho an'ireo mpankafy efa ela sy ireo vao tonga amin'ny franchise. Ny mpankafy dia hankasitraka ny atody Paska sy ny fanondroana ny lore Assassin's Creed, raha toa kosa ireo vao tonga dia afaka mitsambikina amin'ilay andiany miaraka amin'i Mirage ho traikefa voalohany. Miaraka amin'ny fifantohana amin'ny halatra, parkour, ary fiverenana any amin'ny fototry ny andian-tantara, Mirage dia natao hanolotra fitsangatsanganana Assassin's Creed mampientam-po sy manentana.

