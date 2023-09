Ny fandraràna Shinoa amin'ny iPhones dia mandanja ny tahiry Aziatika

By

Ny tahiry any Azia dia antenaina hanaraka ny fihenan'ny teknolojia ao amin'ny Wall Street satria mitombo ny ahiahy momba ny fiantraikan'ny fandraràna Shinoa amin'ny iPhones an'ny Apple. Nihena ny mari-pamantarana ara-bola any Japon sy Hong Kong, raha toa kosa ny an'i Aostralia sy Etazonia dia mijanona eo amin'ny varotra Aziatika voalohany. Nianjera ny Nasdaq 100 rehefa nirodana ny fizaram-paritr'i Apple, namongotra 190 lavitrisa dolara. Ny fandraràna Shinoa amin'ny iPhones dia natao hiitatra any amin'ireo masoivoho tohanan'ny governemanta, orinasam-panjakana, ary orinasam-panjakana isan-karazany ary fikambanana fehezin'ny governemanta. Izany dia miteraka fanamby tsy ho an'ny Apple ihany fa koa ireo orinasa teknolojia lehibe hafa izay miantehitra mafy amin'i Shina.

Na dia mety tsy hiatrika fiatraika ara-bola lehibe avy amin'ny fameperana aza i Apple, satria efa nanalavitra ny vokatra avy amin'ny orinasa ny tompon'andraikitra ao amin'ny governemanta, dia mety hisy fiantraikany amin'ny asa any amin'ny firenena ahitana ny ankamaroan'ny iPhones ny voka-dratsiny. Ny fitomboan'ny indostrian'ny teknolojia, tarihin'ny faharanitan-tsaina artifisialy sy ny fanombatombanana momba ny fiakaran'ny zanabola Federal Reserve, dia nitarika tombam-bidy nitarina. Misy manam-pahaizana milaza fa efa masaka ho amin'ny fanitsiana ny indostria.

Ny mpivarotra ihany koa dia mijery akaiky ny angon-drakitra ara-toekarena amerikana, indrindra fa ny tarehimarika tsy misy asa mafy izay manamafy ny raharaha ho an'ny Fed mba hitazonana ny tahan'ny zanabola. Mila mandinika ny angon-drakitra ny tompon'andraikitra Federal Reserve mba hanapahan-kevitra momba ny hoavin'ny tahan'ny zanabola. Nandritra izany fotoana izany, nihemotra ny euro noho ny fitomboana malemy ao amin'ny Eurozone, ary ny yuan an-dranomasina dia nahatratra ny ambany efa ho 16 taona teo afovoan'ny fitomboan'ny pessimism manoloana ny toekaren'i Shina. Nidina ihany koa ny vidin-tsolika nandritra ny andro faharoa nisesy taorian'ny famoriana fivoriana sivy.

Raha fintinina, ny fandraràna Shinoa amin'ny iPhones dia niteraka ahiahy teo amin'ny indostrian'ny teknolojia, nitarika ny fihenan'ny tahiry Aziatika. Mety ho voafetra ny fiantraikany amin'ny Apple, fa ny fiatraikany lehibe kokoa ho an'ny orinasa teknolojia miantehitra amin'i Shina dia mety ho lehibe. Ho fanampin'izay, ny anton-javatra hafa, toy ny fanombanana mivelatra sy ny angon-drakitra ara-toekarena amerikana, dia mandray anjara amin'ny fikorontanan'ny tsena.