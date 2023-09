The Valencia Digital Summit 2023: Mamolavola ny ho avy miaraka amin'ny faharanitan-tsaina artifisialy

By

Ny Vovonana nomerika Valencia (VDS2023) dia natao ho hetsika lehibe iray izay hanome fanazavana sarobidy momba ny tontolon'ny faharanitan-tsaina (AI) ankehitriny sy ho avy. Amin'ny maha-teknolojia manova azy, AI dia nipoitra haingana ho hery matanjaka amin'ny fitarihana fanavaozana sy fanavaozana ny lafiny samihafa amin'ny fiarahamonina, ao anatin'izany ny fahasalamana ara-tsosialy, toekarena ary andrim-panjakana.

Nokarakarain'ny Startup Valencia, ny hetsika teknolojia iraisam-pirenena dia hatao ny 26 sy 27 oktobra ao amin'ny City of Arts and Sciences any Valencia, Espaina. Izy io dia hanangona ireo manam-pahaizana momba ny indostria, mpikaroka, mpamorona, akademika, mpampiasa vola ary mpitarika andrim-panjakana manerana izao tontolo izao. Amin'ny alàlan'ny andian-dresaka sy adihevitra, ny fihaonana an-tampony dia mikendry ny hampiseho ny fomba hahatongavan'ny AI ho ampahany manan-danja amin'ny fiainantsika ary hanome ny mpanatrika hevitra momba ny hoavin'ny asa, ny fanabeazana, ny fivoaran'ny fandaminana ary ny fikarakarana ara-pahasalamana.

Ny hetsika dia ahitana tontonana sy fifanakalozan-kevitra momba ny lohahevitra samihafa mifandraika amin'ny AI. Ny tontonana iray, mitondra ny lohateny hoe "Fampiharana AI Innovative: Vahaolana ho an'ny Fahombiazan'ny Fandraharahana," dia hanana manam-pahaizana hizara ny traikefany amin'ny fampiasana AI hanatsarana ny fifaninanana eo amin'ny sehatra misy azy ireo. Ny tontonana iray hafa, "AI Venture Capital: Famakafakana ny fironana sy ny fahafaha-manao amin'ny tsenan'ny AI", dia hijery ny fotoana fampiasam-bola amin'ny tsenan'ny AI mavitrika.

Ny Vovonana Digital Valencia dia hanasongadina ihany koa ny fifandonan'ny teknolojia sy ny famoronana, ny fiantraikan'ny fanavaozana, ary ny fironana ho avy amin'ny dia. Hiditra amin'ny tanjaky ny revolisionera AI amin'ny fanohanana ara-teknika izy io ary hiresaka momba ny etika manan-danja mifandraika amin'ny fampiasana ny herin'ny AI ary manohana ny soatoavin'ny olombelona sy ny fiahiana ara-tsosialy.

Ny fihaonana an-tampony dia andrasana haka mpanatrika mihoatra ny 10,000 avy amin'ny firenena 80 mahery, anisan'izany ireo mpampiasa vola iraisam-pirenena 400 miaraka amin'ny portfolio mihoatra ny € 8 miliara. Tohanan'ny fikambanana toy ny HP, Telefónica, Banco Sabadell, ary ny Governemanta Espaina, ny fihaonambe dia ho sehatra ho an'ny fanombohana hifandray amin'ireo mpampiasa vola sy mpiara-miasa.

Niavaka ny fitomboan'ny Vovonana nomerika Valencia, miaraka amin'ny fitomboan'ny mpanatrika 1,500% hatramin'ny nanombohany tamin'ny taona 2018. Io fitomboana io dia nanamafy ny tontolo iainana Valencian ho fahatelo lehibe indrindra ao Espaina amin'ny volan'ny fampiasam-bola, miaraka amin'ny fanombohana 1,200 mahery ary mihoatra ny 700 tapitrisa euros no nampiasaina tato anatin'ny taona vitsivitsy.

Startup Valencia, mpikarakara ny hetsika, dia fikambanana tsy mitady tombombarotra natokana hampiroboroboana sy hisolo tena ny tontolo iainana teknolojia sy fanavaozana Valencian. Nanangona mpiara-miasa 350 mahery izy ary nahazo fanohanana avy amin'ireo mpiara-miombon'antoka malaza toa ny Google, HP, Banco Sabadell, ary Telefónica, ankoatra ny hafa.

Ny Valence Digital Summit 2023 dia mampanantena fa ho hetsika manova lalao, mampivondrona ireo mpitarika indostrialy sy ireo mpahita fahitana mba hijery ny tanjaky ny faharanitan-tsaina artifisialy sy ny fiantraikany amin'ny fiarahamonina. Natao hamolavola ny hoavin'ny AI sy ny fampidirana azy amin'ny sehatra samihafa mandritra ny taona maro ho avy.

Sources:

– Valence Digital Summit (VDS2023)

- Startup Valencia