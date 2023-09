Apple TV Plus dia mandray an'i Godzilla miaraka amin'ny Monarch: Lovan'ny Monsters Trailer

Apple TV Plus dia nanohy ny seho malaza tamin'ny voalohany tamin'ny tranofiara voalohany ho an'ny Monarch: Legacy of Monsters. Ny andiany dia manamarika ny fidiran'i Apple ho ao amin'ny tontolon'ny Godzilla, mampanantena fa hanolotra fampifanarahana amin'ny fahitalavitra tena tsara amin'ny franchise malaza malaza.

Monarch: Legacy of Monsters dia napetraka ao amin'ny Lionsgate's MonsterVerse, izay nanomboka tamin'ny 2014 Godzilla reboot ary ahitana sarimihetsika toa an'i Kong: Skull Island, Godzilla: King of the Monsters, ary Godzilla vs. Kong. Alohan'ny hiverenan'ny franchise amin'ny teatra amin'ny taona ho avy, mikendry ny hameno ny banga eo amin'ny tantaran'i Godzilla ny andiany amin'ny fahitalavitra.

Ny tantara dia manaraka ny manamboninahitra ao amin'ny tafika Lee Shaw, nasehon'i Wyatt Russell tamin'ny fahazazany ary Kurt Russell (rain'i Wyatt) ho dikan-teny tranainy kokoa. Miara-miasa amin'ny fikambanana Monarch i Lee ary avy eo dia miezaka mampitandrina an'izao tontolo izao momba ny loza hitany. Miaraka amin'i Lee, rahalahy sy anabavy iray dia namoaka tsiambaratelo momba an'i Monarch, ary nanampy soso-kevitra hafa momba ny tetika.

Na dia mbola tsy fantatra aza ny antsipiriany maro momba ny teti-dratsin'ilay fampisehoana, dia azo antoka fa mampiaiky volana ny sary sy ny haben'ilay tranofiara. Monarch: Legacy of Monsters dia toa mitovy amin'ny halehiben'ny sarimihetsika MonsterVerse, mampiseho biby goavam-be manaitra, sombin-javatra mampientam-po, ary akaiky an'i Godzilla.

Apple dia mazava ho azy fa tsy nandany vola tamin'ny famelomana an'ity andian-tantara mahafinaritra ity. Ny soatoavina famokarana aseho dia manondro ny fanoloran-tena hanao ny rariny amin'ny franchise Godzilla malala. Na dia misy foana aza ny mety hisian'ny fahadisoam-panantenana, mifototra amin'ny zavatra hitantsika hatreto, dia mety ho lasa iray amin'ireo fandaharana amin'ny fahitalavitra tsara indrindra amin'ny 2023.

Monarch: Legacy of Monsters dia alefa voalohany amin'ny 17 Novambra amin'ny Apple TV Plus.

Sources:

- Loharano lahatsoratra: "Apple TV Plus dia mandray an'i Godzilla miaraka amin'ny Monarch: Lovan'ny Monsters Trailer" (tsy misy URL nomena)