TSMC's Arizona Chip Plant dia tsy hanafoana ny fiankinan-doha amin'ny famokarana Silicon any ivelany

Ny orinasa chip vaovao naorin'ny TSMC any Arizona dia niteraka fientanentanana momba ny fitomboan'ny famokarana chip any Etazonia, indrindra ho an'ny Apple. Na izany aza, mampitandrina ny manam-pahaizana fa tsy hanafoana tanteraka ny fiankinan'ny orinasa amin'ny famokarana silisiôma any ivelany io hetsika io.

Araka ny filazan'ny olona ao anatiny, na dia any Etazonia aza no hanaovana ireo chips ireo, dia mbola mila averina any Taiwan izy ireo mba hanaovana fivoriambe feno. Ny injeniera TSMC sy ny mpiasan'ny Apple teo aloha dia nanambara fa ny teknikan'ny fonosana mandroso, izay tena ilaina amin'ny fizotry ny fivoriambe farany, dia tsy mora hita any an-kafa raha tsy misy rojo famatsiana matanjaka.

Na dia tsy mikasa ny hanangana toeram-pamokarana chip any Etazonia aza ny TSMC noho ny vidiny lafo, dia inoana fa tsy hamokatra chips ampy ny orinasa Arizona mba hanamarinana ny fananganana toeram-pamokarana avo lenta ao amin'ny faritra.

Nametraka ahiahy momba ny fiantraikan'ny geopolitikan'ny Arizona fab ny mpandinika. Dylan Patel, lehiben'ny mpandalina ao amin'ny SemiAnalysis, dia nanamarika fa noho ny fepetra takiana amin'ny fandefasana ny chips hiverina any Taiwan ho an'ny fonosana, dia mety tsy hahomby amin'ny fotoan'ny fihenjanana ara-jeopolitika na ady ny trano.

Misy ny mety hampiasain'i Apple ny fitaovana hanaovana ny chips sasany manan-danja izay azo amboarina amin'ny alàlan'ny dingana misy ivelan'i Taiwan. Na izany aza, satria i Apple dia miantehitra mafy amin'ny TSMC's Integrated Fan-out Package on Package method, izay ampiasain'ny orinasa amin'ny habetsahana be fotsiny, dia mbola tsy fantatra mazava hoe ohatrinona ny famokarana azo afindra any Arizona.

Raha tsy isalasalana fa handray anjara amin'ny fitomboan'ny famokarana chip any Etazonia ny orinasa TSMC Arizona, dia zava-dehibe ny manamarika fa tsy hanala tanteraka ny filana famokarana silisiôma any ivelany ho an'ny Apple izany.

Loharano: The Information, SemiAnalysis