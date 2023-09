Apple Shares Plummet raha mikasa ny hanitarana ny fandrarana ny iPhone i Shina

By

Apple Inc. dia nahita fa nihena efa ho 3% ny anjarany tamin'ny alakamisy, izay niteraka fatiantoka efa ho 200 lavitrisa dolara eo amin'ny tsena nandritra ny roa andro. Tonga izany satria mikasa ny hanitatra ny fandraràna ny fampiasana iPhones amin'ny masoivoho tohanan'ny governemanta sy ny orinasam-panjakana i Shina. Ny orinasa miorina ao Cupertino dia niaina ny fihenan'ny 6.4% tamin'ny tahiry, nanamarika ny fihenan'ny roa andro ratsy indrindra tao anatin'ny iray volana. Apple dia singa iray lehibe amin'ny fitarihana ny fanondroana ara-bola amerikana, izay mandray anjara amin'ny fihenan'ny tsena midadasika kokoa noho ny olana isan-karazany ao Shina.

I Shina, toekarena faharoa lehibe indrindra eran-tany, dia miatrika krizy mitohy eo amin'ny tsenan'ny tranony, izay nisy fiantraikany tamin'ny fangatahana entana sy fitaovana elektronika mpanjifa. Apple dia miantehitra mafy amin'i Shina ho tsena vahiny lehibe indrindra sy fototra famokarana manerantany. Ankoatr'izay, ny fitomboan'ny taham-bolan'ny US Treasury sy ny ahiahy momba ny fiakaran'ny vidim-piainana dia nisy fiantraikany tamin'ny tahiry Apple ihany koa. Rehefa mivarotra ny fatorana dia misy ny ahiahy fa ny Federal Reserve dia tsy maintsy handray fepetra matanjaka kokoa hiadiana amin'ny fisondrotry ny vidim-piainana, izay mety hisy fiantraikany amin'ny faharetan'ny toekarena amerikana.

Ny fanehoan-kevitry ny tsena amin'ity vaovao ity dia manan-danja, miaraka amin'ireo mpampiasa vola mivarotra fananana isan-karazany toy ny chips, teknolojia mega-cap, ary ny tahiry Shinoa voatanisa ao Etazonia. Ny Index Nasdaq 100, izay anjakan'ny tahirim-bolan'ny teknolojia, dia nihena 1%. Ankoatr'izay, ny Philadelphia Semiconductor Index, izay ahitana mpamatsy Apple maromaro, dia nahita fihenan'ny 2.5% tamin'ny alakamisy.

Ny mpandinika ny Bank of America Corp. Wamsi Mohan dia mahita fa mahaliana ny fotoana mety hisian'ny fandrarana, indrindra raha jerena ny fandefasana vao haingana ny finday avo lenta 5G an'ny Huawei Technologies Co. Ity fivoarana ity dia manolo-kevitra fa mandroso i Beijing amin'ny fihodidinana ny ezaka ataon'i Etazonia mba hitazonana ny fitomboany. Raha ampiharina ny fandrarana, dia mety hisy fiantraikany amin'ny orinasa teknolojia amerikana hafa izay miantehitra amin'ny varotra sy famokarana any Shina ihany koa izany.

Na dia eo aza ireo fanamby ireo, ny mpandinika sasany, toa an'i Daniel Ives avy amin'ny Wedbush Securities, dia mino fa ny fiantraikan'ny fandrarana ny iPhone dia mihoa-pampana. Ives dia miady hevitra fa ny fandraràna dia hisy fiantraikany amin'ny iPhones latsaky ny 500,000 amin'ny 45 tapitrisa eo ho eo izay antenaina hamidy any Shina amin'ny taona manaraka. Nomarihiny fa mbola nahazo tombony lehibe teo amin'ny tsenan'ny finday sinoa i Apple.

Loharano: Bloomberg