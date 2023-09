Nandresy ny antso avo tamin'ny fanamby momba ny patanty manohitra ny Corephotonics i Apple

By

Tao anatin'ny fivoarana vao haingana, Apple Inc. dia namelona indray ny fanamby nataony tamin'ny patanty fakan-tsarimihetsika finday notanan'ny Corephotonics Ltd. Ny patanty resahina dia ahafahan'ny mpampiasa maka sary miaraka amin'ny foto-kevitra maranitra amin'ny fiaviana manjavozavo. Namoaka didy ny Fitsarana Avo Amerikanina ho an'ny Circuit Federaly tamin'ny alatsinainy fa nanda tsy ara-drariny ny fanafihan'i Apple tamin'ny Corephotonics ny Fitsarana Patent Trial and Appeal Board (PTAB).

Ny fanapahan-kevitry ny Birao Federaly dia nifototra tamin'ny tsy fahombiazan'ny PTAB nanazava tsara ny maha-zava-dehibe ny fahadisoan'ny sora-baventy tamin'ny fanapahany. Ity hadisoana ity, miaraka amin'ireo hadisoana tsy miankina hafa hitan'ny PTAB, dia nisy fiantraikany tamin'ny fanapahan-kevitry ny birao handà ny fanambin'i Apple.

Ny fandresen'i Apple tamin'ny antso dia mamela ny orinasa hanohy ny ady ara-dalàna amin'ny Corephotonics momba ny maha-ara-dalàna ny patanty. Fandresena manan-danja ho an'i Apple izany, satria mety hanafaka ny orinasa tsy handoa saram-panomezana fahazoan-dàlana amin'ny Corephotonics na hiatrika fiatraika ara-dalàna hafa mifandraika amin'ny patanty ny vokatra tsara.

Ny fampiasana ny maodely portrait, miaraka amin'ny lohahevitra maranitra sy manjavozavo, dia lasa malaza amin'ny sary smartphone. Ny teknôlôjia ao ambadik'ity endri-javatra ity dia misy fitambarana fitaovana sy rindrambaiko izay ahafahan'ny mpampiasa mahazo sary matihanina amin'ny fomba mora. Apple, fantatra amin'ny fanavaozana ny teknolojia finday, no lohalaharana amin'ity fironana ity miaraka amin'ny fomba Portrait, izay noraisin'ny mpampiasa tsara.

Ity fivoarana farany amin'ny ady ara-dalàna ataon'i Apple amin'ny Corephotonics ity dia manasongadina ny fifaninanana mafy sy ny maha-zava-dehibe ny fananana ara-tsaina eo amin'ny indostrian'ny finday. Ireo orinasa roa ireo dia mifaninana amin'ny fanjakazakan'ny tsena tena mifaninana ary vonona ny hiaro ny zon'izy ireo amin'ny fananany ara-tsaina mba hahazoana antoka ny toerany.

Ho hita eo ny mety hisehoan’ity disadisa ara-pitsarana ity amin’ny volana ho avy. Na izany aza, ny antso nahomby nataon'i Apple dia manamarika dingana lehibe amin'ny ezaka ataony hanoherana ny maha-ara-dalàna ny patanty Corephotonics. Ny vokatr'ity tranga ity dia mety hisy fiantraikany lavitra amin'ny hoavin'ny teknolojia fakantsary smartphone.

– Biraon'ny Fitsarana momba ny Patent sy ny Fampandrenesana (PTAB): Filankevitry ny mpitsara ara-pitantanana ao amin'ny Biraon'ny Patent sy ny mari-pamantarana any Etazonia izay tompon'andraikitra amin'ny famerenana sy fanapahan-kevitra momba ny fanamby amin'ny maha-ara-dalàna ny patanty.

– Fahadisoan-tsoratra: fahadisoana natao tamin'ny fanoratana na fanontana antontan-taratasy, matetika ahitana litera, teny, na mari-piatoana diso.

