Apple dia mamoaka fanavaozana ho an'ny rafitra fiasa taloha mba hamahana ny olana momba ny fiarovana

Apple dia namoaka fanavaozana vao haingana ho an'ny rafitra fiasany taloha, anisan'izany ny iOS sy iPadOS 15.7.9, macOS Monterey 12.6.9, ary macOS Big Sur 11.7.10. Ireo fanavaozam-baovao ireo dia mikendry ny hamaha olana amin'ny fiarovana ary hanome fampifanarahana amin'ny fitaovana sy kojakoja hafa.

Raha ny Apple matetika dia mifantoka amin'ny rafi-piasany amin'izao fotoana izao, dia mamoaka fanavaozam-baovao ho an'ny modely taloha izay tsy afaka mampiasa ny dikan-teny farany. Ireo fanavaozam-baovao ireo dia manana tanjona maro, ao anatin'izany ny fanatsarana ny fiarovana sy ny fampifanarahana amin'ireo fitaovana vaovao kokoa.

Ny fanavaozam-baovao dia nampidirina iray andro talohan'ny hetsika manokana an'i Apple, ary ny mpampiasa dia afaka mametraka azy ireo amin'ny alàlan'ny rafitra fanavaozana ny rafitra fiasan'izy ireo. Ho an'ny iOS sy iPadOS, ny fanavaozana dia hita ao amin'ny menio Settings eo ambanin'ny General and Software Update.

Ny fanavaozana iOS 15.7.9 sy iPadOS 15.7.9 dia fantatra amin'ny laharana fananganana 19H365. Ny fanavaozana macOS Big Sur 11.7.10 dia mitondra ny laharana fananganana 20G1427, raha ny macOS Monterey 12.6.9 kosa dia fantatra amin'ny anarana hoe build 21G726.

Ny iray amin'ireo fanatsarana lehibe amin'ireo fanavaozana ireo dia ny patch ho an'ny CVE-2023-41064, fahalemena fiarovana izay mety hamela ny famonoana kaody tsy misy dikany amin'ny alàlan'ny sary noforonina amin'ny fampiasana ImageIO. Ny patch dia miresaka momba ny olan'ny buffer overflow amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fikirakirana fahatsiarovana, ka mahatonga azy io ho azo antoka kokoa.

Apple dia niaiky fa nisy ny tatitra milaza ny fampiasana mavitrika an'io vulnerable io. Ny fahitana ny CVE-2023-41064 dia nomena ny The Citizen Lab ao amin'ny The University of Toronto's Munk School.

