Tata Play Binge miara-miasa amin'ny Apple TV+ any India

Nanambara ny fiaraha-miasa amin'ny Apple TV+ ny mpanangona fantsona Indiana, Tata Play Binge, hitondra ny andiany malaza sy ny sarimihetsika tany am-boalohany ho any amin'ny tsena Indiana. Ity fiaraha-miasa ity dia manamarika ny voalohany amin'ny Apple TV + any India.

Amin'ny alalan'ity fiaraha-miasa ity, ny mpijery indiana dia afaka miditra amin'ny andian-dahatsoratra maro isan-karazany toy ny "Ted Lasso", "Mihena", "Silo", "Hijack", "Foundation", "Tehran", "Servant", "Platonic," “Severance”, “The Morning Show”, “Bad Sisters”, “Slow Soavaly”, ary “Prehistoric Planet”. Ho fanampin'izany, ny sarimihetsika Apple Original ahitana ny "CODA" sy "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse", "Ghosted", ary ny "The Beanie Bubble" vao haingana dia ho hita eo amin'ny lampihazo.

Ho fankalazana ny fandefasana dia nisy fanentanana dokambarotra ahitana ireo superstar Bollywood Saif Ali Khan sy Katrina Kaif no natomboka. Ity fiaraha-miasa ity dia antenaina hanitatra bebe kokoa ny fahafahan'ny Apple TV+ eo amin'ny tsena Indiana ary hanome votoaty isan-karazany ho an'ny mpijery Indiana.

Ho fanampin'ireo andian-tantara sy sarimihetsika efa hita ao amin'ny Apple TV +, ny sehatra dia hamoaka horonan-tsary vaovao tany India ihany koa. Ny sasany amin'ireo famoahana ho avy dia ny Martin Scorsese's "Killers of the Flower Moon" misy an'i Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, ary Lily Gladstone, mpitsikilo mampientam-po "Argylle" miaraka amin'i Henry Cavill, Sam Rockwell, ary Bryce Dallas Howard, Ridley Scott's "Napoleon" kintana. Joaquin Phoenix, sy Joseph Kosinski's Formula One tsy misy lohateny, miaraka amin'i Brad Pitt.

Ny fiaraha-miasa eo amin'i Tata Play Binge sy Apple TV+ dia natao hamaritra indray ny tontolon'ny streaming any India, manolotra safidy votoaty midadasika kokoa ho an'ny mpijery ao amin'ny firenena.

Nippon TV dia namoaka endrika vaovao ao amin'ny tsenan'ny Zon'ny MIPCOM

Nippon TV, ilay Japoney mpamorona ny endrika malaza toa ny “Shark Tank,” dia natokana hanangana fananana vaovao efatra ao amin'ny tsenan'ny zon'ny MIPCOM ho avy any Frantsa. Ireo fananana ireo dia misy endrika soratra antsoina hoe “Ilay Mpampianatra Lehibe Indrindra”, izay iverenan'ny mpampianatra any an-tsekoly ny zava-miafin'ny hoe iza no nanosika azy hiala tafon-trano.

Haseho ihany koa ny endrika roa tsy misy soratra, anisan'izany ny “Suspects on the Set”, fitambarana tantara an-tsary momba ny heloka bevava sy ady amin'ny fanadihadiana tsy misy soratra, ary ny “5 Friends, 5 Favours!”, fampisehoana lalao miorina amin'ny studio izay hifaninanan'ny namana hahazo ny olo-malaza. namana.

Ho fanampin'izany, ny Nippon TV dia hampiditra anaram-boninahitra antsoina hoe "The Apothecary Diaries", izay fampifanarahana amin'ny andian-tantara mistery vanim-potoana malaza izay amidy mihoatra ny 24 tapitrisa.

Nishiyama Mikiko, Filoha Lefitra Mpanatanteraka ny Global Business ao amin'ny Nippon TV, dia naneho ny fahavononan'ny orinasa hanamafy ny fahaizany famokarana sy fizarana. Ny Nippon TV dia mikendry ny hamokatra fandaharana tany am-boalohany ary hijery ny fampifanarahana amin'ireo andian-dahatsoratra amin'ny tsena iraisam-pirenena amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa sy ny dikan-teny mpanamory novokarina sy nalefa tany Japana.

Ireo endrika vaovao avy amin'ny Nippon TV dia mampanantena fa hitondra votoaty miavaka sy mahasarika ho an'ny mpihaino na any Japon na manerana izao tontolo izao.

Black Mandala dia mahazo ny zon'ny varotra eran-tany amin'ny "Inona no mialokaloka"

Black Mandala, manam-pahaizana manokana momba ny sarimihetsika monina any Nouvelle-Zélande, dia niantoka ny zo hivarotra eran-tany amin'ilay sarimihetsika mampihoron-koditra "What Lurks Beneath." Notarihin'i Jamie Bailey, ny sarimihetsika dia mifantoka amin'ny ekipan'ny sambo mpisitrika an-dranomasina eo amoron'ny ady nokleary sy ny Ady Lehibe III. Rehefa miseho ny vehivavy mistery miboridana miboridana, dia mitombo ny fifanenjanana satria ahiana fa mety ho mpanafika Rosiana izy. Vetivety anefa dia hitan’izy ireo fa zavatra mampidi-doza kokoa izy.

Ny mpilalao "What Lurks Beneath" dia ahitana an'i Simon Phillips, Ryan Giesen, Michael Swatton, Nick Biskupek, ary Dela Reilley vaovao. Ny sarimihetsika dia niseho voalohany eran-tany tamin'ny Buffalo Dreams Fantastic Film Festival tao amin'ny fanjakan'i New York.

Novokarin'i Mem Ferda ao amin'ny FilmCore ary mpanatanteraka novokarin'i Ken Bressers ao amin'ny Dystopian Films miaraka amin'ny Bailey's Into Frame Films, "What Lurks Beneath" dia manolotra traikefa cinematic mampientam-po sy mahery vaika ho an'ireo mpankafy sarimihetsika.

Alan Carr dia nampiantrano ny fampisehoana Quiz BBC "Picture Slam"

Ny mpitsara “RuPaul's Drag Race UK” sy ny “Interior Design Masters Presenter” Alan Carr dia nandray ny andraikitry ny mpampiantrano ny seho an-tsarin'ny BBC “Picture Slam”. Isaky ny fihodinana dia ekipa telo ahitana mpifaninana roa no atolotra miaraka amin’ny solaitrabe feno sary avy amin’ny taranja samihafa. Ny ekipa dia tsy maintsy mamantatra tsara ny sary mifanohitra amin'ny famantaranandro. Ny fanadiovana ny birao feno miaraka amin'ny valiny marina dia miteraka tombony amin'ny ekipa.

Ny ekipa mpandresy dia hanana fahafahana hahazo ny loka £10,000 ($12,500) raha afaka manonona tsara ny sary rehetra izy ireo. Ny “Picture Slam” dia manolotra endrika fampisehoana quiz mampientanentana sy haingana ho an'ny mpijery hitsapana ny fahalalany sy hifaninana hahazoany loka be.

