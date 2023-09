Apple dia hamoaka iPhone 15 vita amin'ny India amin'ny Andro Debut Sales

Apple dia mikasa ny hamoaka ny iPhone 15, izay amboarina any India, amin'ny andro voalohany amin'ny varotra eran-tany, araka ny loharanom-baovao mahazatra momba izany. Na dia mbola ho avy any Chine aza ny ankamaroan'ny singa iPhone 15, dia izao no manamarika fa ny iPhone taranaka farany mivory any India dia azo vidiana avy hatrany. Ity hetsika ity dia manasongadina ny fitomboan'ny fahafaha-mamokatra ao India ary maneho fiovana amin'ny paikadin'i Apple teo aloha amin'ny fivarotana fitaovana vita sinoa maneran-tany.

Apple dia niasa mba hanenjanana ny elanelana misy eo amin'ny asany any India sy ny toby famokarana lehibe ao Shina. Nanomboka ny famokarana ny iPhone 15 tao amin'ny orinasa mpamatsy any Tamil Nadu ny orinasa tamin'ny volana lasa teo. Na izany aza, mety hisy fahatarana kely amin'ny fisian'ireo fitaovana namboarin'i India noho ny fanamby ara-pitaovana tsy ampoizina.

Ny iPhone 15 dia antenaina ho fanavaozana manan-danja indrindra an'i Apple ao anatin'ny telo taona, manasongadina ny fanavaozana ny rafitra fakan-tsary manerana ny faritra ary ny processeur 3-nanometer nohatsaraina ho an'ny modely Pro. Ity tsipika vaovao ity dia zava-dehibe amin'ny famerenana indray ny varotra Apple, satria ny orinasa dia nitatitra ny fihenan'ny varotra nandritra ny telo volana nisesy.

Lasa manan-danja hatrany amin'ny Apple i India noho ny fandrisihana ara-bola ataon'ny governemanta Indiana hanamafisana ny famokarana eo an-toerana sy ny ezak'i Apple amin'ny fanaparitahana an'i Shina ao anatin'ny fifandirana ara-barotra. Ny firenena dia voaporofo ihany koa fa tsena mampanantena an'i Apple, miaraka amin'ny fitomboana avo roa heny amin'ny fivarotana iPhone any India nandritra ny telovolana teo aloha.

Ho fanampin'ny orinasa Foxconn Technology Group any Tamil Nadu, ireo mpamatsy Apple hafa any India, anisan'izany ny Pegatron Corp. sy ny orinasa Wistron Corp. tsy ho ela dia ho azon'ny Tata Group, dia antenaina ihany koa ny hanangona ny iPhone 15.

Apple dia mihevitra an'i India ho toy ny antsinjarany amin'ny varotra no fototry ny famokarana lehibe mandritra ny fotoana maharitra, voaporofo tamin'ny fanokafana ny fivarotana voalohany tany India tamin'ity taona ity.

Loharano: Bloomberg News.