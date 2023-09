Apple dia hamoaka iPhone 15 vita amin'ny India amin'ny Andron'ny varotra manerantany

Apple Inc. dia natao hanao fiovana lehibe amin'ny paikadiny amin'ny alàlan'ny fandefasana ny iPhone 15 naorina any India amin'ny andro voalohany fivarotana, manamarika ny fotoana voalohany hisy fitaovana mivory eo an-toerana amin'ny andro voalohany eran-tany. Na dia mbola ho avy any Chine aza ny ankamaroan'ny singa iPhone 15, ity hetsika ity dia manasongadina ny fitomboan'ny fahaizan'ny famokarana ao India sy ny ezak'i Apple amin'ny fampivoarana ny famokarana any ivelan'i Shina.

Ny iPhone 15 dia antenaina haseho amin'ny talata, miaraka amin'ny varotra manomboka amin'ny andro na herinandro manaraka ny hetsika. Nanomboka tamin'ny volana lasa teo ny famokarana ny iPhone 15 tao amin'ny orinasa iray any atsimon'ny fanjakana Tamil Nadu, tantanin'ny mpamatsy Foxconn Technology Group. Na dia mety hitranga aza ny fahatarana kely noho ny tsy fahampian'ny lozisialy, ny fifantohan'i Apple amin'ny fampihenana ny elanelana misy eo amin'ny asa Indiana sy Shinoa dia miharihary.

Ny fandrisihana nataon'ny praiminisitra Narendra Modi hampiroboroboana ny famokarana ao an-toerana, miaraka amin'ny paikadin'i Apple hampihenana ny fiankinan-doha amin'i Shina ao anatin'ny fifanolanana ara-barotra, dia nahatonga an'i India ho tsena manan-danja amin'ny ezaka fanaparitahana an'i Apple. Talohan'ny iPhone 14, ampahany kely amin'ny vokatra eran'izao tontolo izao Apple no nivory tany India, miaraka amin'ny fahatarana enina ka hatramin'ny sivy volana raha oharina amin'ny famokarana Shina. Na izany aza, nihena be ny fahatarana, ka nahafahan'i Apple nanangona 7% amin'ny iPhones any India amin'ny faran'ny volana martsa.

Ny iPhone 15 dia antenaina ho fanavaozana lehibe ho an'ny fitaovana, miaraka amin'ny fanatsarana ny rafitra fakan-tsary manerana ny faritra ary ny modely Pro misy processeur 3-nanometer nohavaozina. Tena zava-dehibe ho an'i Apple ity filaharana vaovao ity mba hanavaozana ny varotra, satria ny orinasa dia nitatitra ny fihenan'ny varotra nandritra ny telo volana nifanesy noho ny fangatahan'ny mpanjifa malemy amin'ny tsena lehibe toa an'i Etazonia, Shina ary Eropa.

Ny fifantohan'i Apple amin'i India dia mihoatra ny famokarana, satria nanokatra ny fivarotana antsinjarany voalohany tao amin'ny firenena ny orinasa tamin'ity taona ity. Miaraka amin'ny tsenan'ny fitomboana haingana sy ny fitomboan'ny varotra, i India dia heverina ho toy ny fahafahana mivarotra ary toerana famokarana lehibe ho an'ny gadget an'ny Apple mandritra ny fotoana maharitra. Ireo mpamatsy hafa, toa ny Pegatron Corp. sy ny orinasa Wistron Corp. izay ho azon'ny Tata Group, dia antenaina ihany koa hanangona ny iPhone 15 any India.

