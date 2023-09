Ny tranokalan'ny Apple Store dia mandeha an-tserasera mialoha ny fandefasana iPhone 15

Nandeha an-tserasera vonjimaika ny tranokalan'ny Apple Store tamin'ny talata maraina, ora vitsy talohan'ny nandrasan'ny iPhone 15. Nampiseho hafatra iray ny pejy fipetrahana milaza fa mandalo fanavaozana ny tranokala ary nanentana ny mpitsidika hijery tsy ho ela. Fango Apple miloko manga sy volondavenona, mifandray amin'ny hetsika fandefasana iPhone 15, naseho miaraka amin'ny rohy miasa mankany amin'ny livestream.

Ny tale jeneralin'ny Apple, Tim Cook, dia tokony hamoaka ny dikan-teny farany amin'ny vokatra sainam-pirenen'ny orinasa amin'ny 1 ora tolakandro ET avy amin'ny Apple Park's Steve Jobs Theatre. Mbola tsy fantatra mazava raha vokatry ny fahalianana be amin'ny iPhone 15 ny fianjeran'ny tranokala na raha manao fanovana amin'ny tsenany an-tserasera i Apple.

Ny iPhone 15 dia antenaina havoaka amin'ny 22 septambra, misy modely telo azo alaina amin'ny vidiny samihafa. Ny dikan-teny mahazatra dia manomboka amin'ny $799, raha toa kosa ny safidy Pro Max dia $1,099. Ny fiovana iray miavaka amin'ny iPhone 15 dia ny fananganana seranan-tsambo USB-C mahazatra, araka ny baikon'ny Vondrona Eropeana. Ity hetsika ity dia manamarika ny fialana amin'ny seranan-tsambo famandrihana Lightning an'ny Apple.

Ny tsaho manodidina ny iPhone 15 dia ahitana ny fampidirana ny "Bokotra Action", izay hanome ny mpampiasa ny fidirana haingana amin'ny fiasa sy ny toe-javatra isan-karazany tsy manokatra ny fitaovana na mandeha amin'ny alàlan'ny fampiharana. Na dia vitsy aza ny antsipiriany, mino ny manam-pahaizana fa ity bokotra ity dia afaka manavaka ny iPhone 15 Pro amin'ny modely teo aloha.

Apple matetika dia mampiditra vokatra vaovao amin'ny fararano, ary ny iPhone 14 dia navoaka tamin'ny volana septambra tamin'ny taon-dasa. Ny tahirim-bolan'ny orinasa, izay nahatratra 3 trillion dolara vao haingana, dia nihena kely nandritra ny varotra maraina tamin'ny talata.

Loharano: The New York Post, MacRumors, The Associated Press