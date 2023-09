Apple dia mizara fivarotana amin'ny iPhone Shinoa fa tsy tokony hanahy ny mpampiasa vola ny fanombantombanana momba ny famoretana amin'ny iPhone

Ny ampahany Apple (AAPL) dia nisedra fivarotana noho ny tombantombana momba ny famoretana ataon'ny Shinoa amin'ny fampiasana iPhone eo amin'ny mpiasam-panjakana. Na izany aza, tsy tokony hatahotra ny mpampiasa vola ny orinasa. Jim Cramer, mpampiasa vola malaza, dia mijoro amin'ny anaran'ny klioba "azy, aza amidy" amin'ny tahiry Apple.

Nanomboka ny fivarotana taorian'ny tatitra avy amin'ny The Wall Street Journal nilaza fa ny governemanta Shinoa dia nanome toromarika ny mpiasany mba tsy hampiasa iPhones na fitaovana hafa any ivelany any am-piasana. Ny tanjon'ity hetsika ity dia ny hampihenana ny fiankinan'i Shina amin'ny teknolojia tandrefana. Na dia tsy nanao fanambarana ofisialy momba ny tatitra aza na i Shina na i Apple, dia tsy azo antoka ny mety ho fiantraikan'izany amin'ny fivarotana iPhone any Shina, izay toekarena faharoa lehibe indrindra eran-tany ary tsena lehibe ho an'ny Apple.

Ny tsy fahampian'ny fanazavana momba ny isan'ny olona ho tratran'ny fandraràna dia midika fa tsy tokony ho maimaika amin'ny fanehoan-kevitra ny mpampiasa vola. Jim Cramer dia naneho fisalasalana momba ny loza mety hatahoran'ny sasany, mitanisa vaovao avy amin'ireo olona mifandray aminy any Shina izay manondro fa mbola mividy iPhones ny olona any. Nomarihiny ihany koa fa tsy nisy fiovana mivaingana amin'ny fivezivezena an-tongotra amin'ny fivarotana Huawei any Shina.

Na dia niatrika fameperana amin'ny fampiasana iPhones aza i Huawei, goavambe teknolojia sinoa, dia hita fa mety hiitatra ireo fameperana ireo mba handrakotra olona an-tapitrisany maro any Shina. Ireo tsaho ireo dia nahatonga ny fizaram-bolan'i Apple hihena nandritra ny fotoam-barotra roa farany.

Na izany aza, ny famakafakana avy amin'ny Bank of America dia nanoro hevitra fa Apple dia tsy hisy fiantraikany lehibe amin'ny fandraràna rehetra eo amin'ny mpiasan'ny governemanta Shinoa. Ny fanamarihan'ny fikarohana nataon'ny banky dia nanasongadina ny fomba fijery tsara mankany amin'ny famoahana ny iPhone 15, izay antenaina fa hitranga tsy ho ela. Ny fanamarihana ihany koa dia nilaza ny loza ateraky ny fandaniam-bolan'ny mpanjifa saingy naneho fahatokisana tamin'ny fanantenan'ny Apple tamin'ny farany.

Ny mpandinika hafa, toa an'i Daniel Ives avy amin'ny Wedbush Securities, dia mino fa mihoapampana ny fihetsiky ny tsena amin'ny tombantombana. Tombanan'i Ives fa na dia nisy aza ny fandrarana, dia hisy fiantraikany kely amin'ny totalin'ny iPhones amidy any Shina izany. Nohamafisiny fa nahazo anjara tsena lehibe teo amin'ny tsenan'ny finday ao Shina i Apple.

Raha mahazo 19% amin'ny fidiram-bolany avy any Shina i Apple, ny ampahany betsaka amin'ny fidiram-bolany dia avy amin'ny faritra hafa toa an'i Amerika sy Eoropa. Manao ezaka ihany koa ny orinasa hanitatra any amin'ireo toekarena vao misondrotra toa an'i India. Apple dia nanova ny rojo famatsiana mba hanalefahana ny loza ateraky ny fifanolanana ara-jeopolitika eo amin'i Etazonia sy Shina.

Ny CNBC Investing Club, tarihin'i Jim Cramer, dia mitazona fa hijanona ho marika ambony any Shina i Apple. Ireo mpividy manana fitaovana dia hanohy hividy iPhones na inona na inona vinavina momba ny fitsipiky ny governemanta Shinoa.

Lohateny: Apple dia mizara fivarotana amin'ny iPhone Shinoa Ny fanombantombanana tsy tokony hanahy ny mpampiasa vola

Sources:

- Ny Wall Street Journal

- Ny CNBC Investing Club

(Fanamarihana: Tsy misy URL omena)