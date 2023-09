Apple dia namoaka fanavaozana rindrambaiko vonjy maika mba hamahana ny fanafihan'ny Spyware Pegasus

By

Namoaka fanavaozana rindrambaiko maika i Apple taorian'ny nahitana ny vulnerable tsy fantatra teo aloha izay nahafahan'ny vondrona NSO Israeliana nanindrona ny spyware Pegasus avy any amin'ny iPhones sy iPads. Ny vulnerability, fantatra amin'ny anarana hoe zero-day, dia nahafahan'ny mpanjifa NSO, anisan'izany ireo firenena toa an'i Arabia Saodita, Rwanda, ary Meksika, hanafina kaody ratsy ao anaty sary alefa amin'ny iMessage. Ity kaody ity dia hanome ny Pegasus spyware mifehy tanteraka ny fitaovana. Pegasus dia mpitsikilo mahery vaika afaka miditra tsy misy fetra amin'ny fiasan'ny fitaovana iray, toy ny famakiana hafatra miafina, fampahavitrihana ny fakan-tsary sy mikrofona avy lavitra, ary ny fanaraha-maso ny toerana misy ilay fitaovana.

Ny fahitana an'io vulnerable io dia nanosika an'i Apple hamoaka patch, izay niresaka momba ny vulnerable misaraka amin'ny Apple Wallet ihany koa. Tsy nanome antsipiriany bebe kokoa ny orinasa fa nanantitrantitra ny maha-zava-dehibe ny fanavaozana ho an'ny mpampiasa iPhone an'arivony tapitrisa. Ity tranga ity dia manasongadina ny lalao saka sy totozy mitohy eo amin'ireo orinasa teknolojia lehibe, toa an'i Apple, sy ireo mpanamboatra spyware, izay miorina indrindra ao Israely, izay manararaotra ny fahalemena tsy fantatra ho an'ny tanjona fanaraha-maso. Matetika ny sampan-draharaham-panjakana no mampiasa ireny vulnerabilité ireny mba hanaraha-maso mangingina ireo tanjona.

Ny vondrona NSO, orinasa ao ambadiky ny Pegasus, dia nilaza teo aloha fa natao ho an'ny ady amin'ny fampihorohoroana sy ny ady amin'ny heloka bevava voarindra ny vokatra. Na izany aza, ny vulnerability vao haingana dia saron'ny University of Toronto's Citizen Lab, izay nahita izany tamin'ny telefaonan'ny mpiasan'ny fikambanana fiarahamonim-pirenena iray manana birao iraisam-pirenena monina any Washington DC. Citizen Lab dia nampiharihary ny fisian'ny Pegasus amin'ny fitaovana an'ny mpanohitra, mpanao gazety, mpisolovava ary mpitarika ny mpanohitra any amin'ireo firenena manana firaketana ratsy momba ny zon'olombelona.

Ny fahitana an'io vulnerable vaovao io dia mampiseho ny fahaizan'ny NSO mahita fahalemena tsy fahita firy amin'ny rafitra fiasana be pitsiny, na dia ao anatin'ny fanamby ara-bola vokatry ny sazy avy amin'ny governemanta amerikana aza. NSO, izay mpiasan'ny mpikambana taloha tao amin'ny sampam-pitsikilovana famantarana famantarana ny tafika Israeliana, dia tombanana ho 1 lavitrisa dolara avy amin'ireo mpanohana azy manokana. Na izany aza, ny hack 2019 mikendry ny sehatra fandefasana hafatra WhatsApp dia niteraka hetsika ara-dalàna avy amin'ny tompon'ny WhatsApp, Meta, miaraka amin'i Apple, Amazon, ary ireo goavambe teknolojia hafa. Nanamafy ny NSO fa tsy tokony hojerena araka ny lalàna ny hetsika ataony satria ampiasain'ny firenena manana ny maha-izy azy ny rindrambaiko, ary tsy hita maso ny lasibatry ny spyware ny orinasa.

Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy izay, farafahakeliny olona telo, anisan'izany ny mpanao gazety ara-politika any Angletera ho an'ny Daily Mail, nahazo fampandrenesana avy amin'ny Apple nanambara fa ny findainy dia nokendren'ny mpilalao sarimihetsika. Mbola tsy fantatra mazava na avy amin'ny rafitry ny NSO na avy amin'ireo mpifaninana aminy no niavian'ireo fanafihana ireo.