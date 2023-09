Ny fampiasam-bola miafina Apple amin'ny Generative AI

Ao anatin'ny ezaka hanarahana ireo mpifaninana lehibe toa an'i Amazon, Google, ary Meta, Apple dia voalaza fa nanokana loharano lehibe ho an'ny fampandrosoana ny faharanitan-tsaina artifisialy (AI). Raha namoaka ny fitaovany AI manokana ny orinasa hafa herintaona lasa izay, Apple dia nanokana ny fotoanany hanatanterahany ny fanatiny. Ankehitriny, ny goavan'ny teknolojia dia voalaza fa mandany dolara an-tapitrisany isan'andro amin'ny fampandrosoana AI.

Araka ny The Information, Apple dia manana ekipa marobe miasa amin'ny modely AI isan-karazany. Ny iray amin'ireo ekipa ireo dia mifantoka amin'ny modely famokarana sary, raha ny iray kosa miasa amin'ny modely multimodal izay afaka mitantana ny angona lahatsoratra sy sary. Ho fanampin'izany, misy vondrona AI mifampiresaka notarihan'i John Giannandrea, filoha lefitry ny zokiolona Apple momba ny Machine Learning sy AI Strategy, izay nampidirina tany am-boalohany mba hanatsarana an'i Siri.

Ireo maodely AI ireo dia afaka manamboatra asa amin'ny alàlan'i Siri ary azo ampiasaina ho chatbots serivisy mpanjifa AI ho an'ny AppleCare. Ny maodely fototra lehibe indrindra an'ny Apple, antsoina hoe 'Ajax GPT', dia voalaza fa mihoatra ny OpenAI's GPT 3.5, izay manome hery ny dikan-teny maimaim-poana amin'ny ChatGPT, amin'ny lafiny hery sy fahaiza-manao. Ny Ajax GPT dia voalaza fa manana mari-pamantarana 200 lavitrisa, raha ny GPT 3.5 kosa dia manana mari-pamantarana 175 lavitrisa.

Na izany aza, ny famolavolana modely amin'ny fiteny lehibe toa an'i Ajax GPT dia misy vidiny lehibe. Ny dingana fanofanana dia mitaky fitaovana lafo vidy, angon-drakitra be dia be ary fanjifana angovo be. Na eo aza ny fanamby ara-bola sy ara-pitaovana tafiditra, Apple dia manohy mampiasa vola be amin'ny AI generative nefa tsy manao fanambarana ofisialy momba ny fivoarany.

Miaraka amin'ity fampiasam-bola lehibe amin'ny AI ity, Apple dia mikendry ny hijanona hifaninana amin'ny sehatra mivoatra haingana. Amin'ny alàlan'ny fampiasana AI generative, ny orinasa dia manantena ny hanolotra endri-javatra miavaka sy manavao ho an'ny mpanjifany, hampiavaka ny tenany amin'ireo mpifaninana aminy.

