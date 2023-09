Apple sy AAA mpiara-miombon'antoka hitondra fanampiana eny an-dalambe mandeha amin'ny zanabolana amin'ny iPhones

Apple dia nanambara fiaraha-miasa vaovao amin'ny AAA mba hitondrana Roadside Assistance mandeha amin'ny zanabolana amin'ny iPhone 15 sy iPhone 14. Ity endri-javatra ity dia manitatra amin'ny SOS Emergency efa misy amin'ny alàlan'ny zanabolana, izay nampidirina tamin'ny iPhone 14. Miaraka amin'ity serivisy vaovao ity, ireo mpampiasa iPhone dia afaka mahazo fanampiana amin'ny olana amin'ny fiara toy ny pneu vaky na lany entona rehefa tsy eo amin'ny finday.

Rehefa manetsika iPhone 14 na iPhone 15 vaovao ny mpampiasa dia hahazo fidirana maimaim-poana roa taona amin'ny Emergency SOS sy Roadside Assistance. Ny tolotra omena amin'ny alalan'ity endri-javatra ity dia voarakotry ny fepetra maha-mpikambana AAA ho an'ny mpikambana AAA, na azo alaina amin'ny karama isaky ny fampiasana ho an'ny tsy mpikambana.

Mba hidirana amin'ny serivisy Fanampiana eny amoron-dalana, dia afaka mandefa hafatra amin'ny AAA fotsiny ireo mpampiasa mba hahazoana fanampiana amin'ny toe-javatra maika toy ny fanakatonana ny fiarany na ny tsy fahampian-tsolika. Ity fampiasa ity dia mampiasa ny Text Emergency an'ny Apple amin'ny alàlan'ny safidy zanabolana rehefa tsy misy fandrakofana finday na Wi-Fi azo.

Rehefa mifandray amin'ny AAA ny mpampiasa iray mba hahazoana fanampiana, dia hisy fanontaniana fohy hiseho eo amin'ny efijery mba hanangonana antsipiriany ilaina. Ireo antsipiriany ireo dia azo ampitaina amin'ny alalan'ny zanabolana mankany amin'ny AAA, izay handefa hafatra mivantana amin'ny mpampiasa ary handefa fanampiana any amin'ny toerana misy azy ireo. Na izany aza, zava-dehibe ny manamarika fa ity endri-javatra amin'ny zanabolana ity dia mitaky tsipika mazava mankany amin'ny lanitra, noho izany dia mety tsy miasa any amin'ny faritra be ala be na toeran-kafa manana fomba fijery voasakana.

Na dia tsy nanambara ny vidin'ny Emergency SOS aza i Apple taorian'ny roa taona voalohany, dia fanampim-panampiana ho an'ny mpampiasa iPhone izay mety mila fanampiana any amin'ny faritra lavitra na toe-javatra tsy misy fomba fifandraisana mahazatra.

Loharano: Apple, AAA