Apple iPhone 15 ho avy: Inona no andrasana

Apple dia miomana amin'ny famoahana ny iPhone 15 andrasan'ny maro mandritra ny fampisehoana vokatra isan-taona. Ny goavambe ara-teknolojia dia niaina fihenam-bidy kely teo amin'ny varotra, miaraka amin'ny telo ampahefatry ny fihenan'ny isa, izay manondro ny mety hisian'ny fitotonganana hafa amin'ny telovolana ankehitriny. Niteraka fidinan'ny vidin'ny tahiry Apple izany ary nampitsahatra ny fitomboan'ny sandan'ny tsena.

Mitovy amin'ny famerimberenana teo aloha, ny iPhone 15 dia tsy antenaina hanasongadina ny fandrosoana ara-teknolojia. Raha ny tokony ho izy, dia azo inoana fa hanolotra fanatsarana fanampiny amin'ny chips, bateria ary fakantsary. Na izany aza, ny fiovana lehibe iray dia ny fananganana ny fenitry ny tariby USB-C, izay mety hampidirin'i Apple amin'ny fiampangana.

Ity fiovàna amin'ny USB-C ity dia tarihin'ny baiko avy amin'ny mpandrindra eoropeana izay mitaky ny fanesorana ny tariby seranan-tsambo Lightning amin'ny taona 2024. Misy ny tombantombana raha toa ka hampihatra izany fiovana izany eran-tany i Apple na hametra izany amin'ny tsena Eoropeana. Soa ihany fa mpanjifa maro no efa manana tariby USB-C noho ny fampiasany be dia be amin'ny fitaovana isan-karazany, ka mahatonga ny tetezamita ho mora kokoa. Ny tariby USB-C dia manolotra hafainganam-pandeha haingana kokoa sy famindrana angon-drakitra raha oharina amin'ny tariby Lightning, izay mety ho hita fa tsara ho an'ny mpanjifa.

Ho fanampin'izay, ny modely iPhone 15 dia mety misy fanavaozana, miaraka amin'ny fanapahana manova endrika eo amin'ny efijery antsoina hoe "Dynamic Island". Ity singa famolavolana ity dia nampidirina voalohany tamin'ny fitaovana Pro sy Pro Max tamin'ny taon-dasa. Misy ihany koa ny tsaho momba ny dikan-teny Pro sy Pro Max izay mampiditra fakantsary teleskopika-style miaraka amin'ny zoom optika 6x, manome traikefa fakantsary nohatsaraina ho an'ny sary lavitra.

Miaraka amin'ireo fanavaozana ireo, ny mpandinika dia maminavina ny mety ho fiakaran'ny vidin'ny modely Pro sy Pro Max. Izany dia tonga amin'ny fotoana izay efa misy fiatraikany amin'ny teti-bolan'ny tokantrano ny fidangan'ny vidim-piainana aorian'ny areti-mifindra, mitsapa ny fahavononan'ny mpanjifa handoa ny fitaovana premium.

Ankoatra ny iPhones vaovao, Apple dia antenaina ihany koa hamoaka ny smartwatches farany sy ny rafitra fandidiana iOS 17 ho avy. Ny iOS 17 dia hampiditra endri-javatra toy ny fandikana amin'ny fotoana tena misy ny antso tsy voavaly, ahafahan'ny mpampiasa manapa-kevitra raha hamaly ny antso alohan'ny handraketana ny voicemail.

Amin'ny ankapobeny, ny famotsorana iPhone 15 an'ny Apple dia andrasana be, na dia tsy misy fandrosoana ara-teknolojia lehibe aza. Ny fananganana tariby USB-C, fanatsarana ny fakan-tsary, ary ny fanavaozana rindrambaiko dia antenaina hahasarika ny mpanjifa sy hitondra ny varotra.

