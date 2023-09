Ny Apple Glasgow Store dia nahatratra ny fifanarahana fandoavam-bola taorian'ny firaisankina

By

Ny fivarotana Apple any Glasgow, Ekosy, dia nahavita fifanarahana karama tamin'ny orinasa taorian'ny nananganana azy. Tamin'ny volana Novambra, ny mpiasa tao amin'ny magazay dia nifidy ny hanohanana ny GMB sendikà any Angletera hisolo tena azy ireo. Nanambara ny sendikan'ny mpiasa antsinjarany Apple fa nolavin'ny mpiasa ny maodely karama an'i Apple fa kosa niantoka ny fampiakarana karama farany ambany sy ny tambin-karama ho an'ny mpikambana rehetra. Ankoatr'izay, ny ankamaroan'ny mpiasa dia hahazo tombony amin'ny fanatsarana ny karama, ary maro no mahazo fampiakarana 7%.

Ny fifampiraharahana mahomby dia manasongadina ny tombontsoa azo avy amin'ny fananana sendika, hoy ny Apple Retail Workers Union. Afaka nanao ny maodely karama an'i Apple ho ara-drariny kokoa izy ireo ary tsy miankina amin'ny metrika tsy misy dikany. Ny fivarotana Apple Glasgow no voalohany tany Angletera nanao firaisana sy nanara-maso ny sata maha-orinasa sendikaly ekena tamin'ny volana febroary, rehefa vita ny fifanarahana tamin'i Apple.

Tsara ny manamarika fa nanohitra ara-tantara ny fananganana sendika tao amin'ny fivarotana antsinjarany i Apple. Ny Birao Nasionaly momba ny Fifandraisana amin'ny Asa any Etazonia aza dia nahita ny orinasa meloka tamin'ny hetsika tsy ara-dalàna manohitra ny sendika. Ny fanapahan-kevitra hikambana ao amin'ny fivarotana Apple Glasgow dia natosiky ny ahiahy momba ny olana momba ny karama sy ny fepetra momba ny asa. Nahatsapa ny mpiasa fa tsy noraharahaina ny fitarainan’izy ireo, ka ny mpiasa iray dia naneho ny fahadisoam-panantenany tamin’ny fampitoviana ny hetsika mitatitra olana amin’ny “fanoratana taratasy ho an’i Dadabe Noely”.

Sources:

– [Lohatenin'ny lahatsoratra] (URL Loharano)

– [Lohatenin'ny lahatsoratra] (URL Loharano)