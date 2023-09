iPhone 15 Series: Vidiny, fanavaozana ary tsaho

By

Apple dia tokony hamoaka ny tsipika iPhone 15 amin'ny hetsika "Wonderlust" anio, ary nisy lesoka sy tsaho maro nipoitra momba ny vidin'ny modely iPhone 15 Pro. Araka ireo loharanom-baovao ireo, ny modely iPhone 15 Pro sy iPhone 15 Pro Max dia hahita fiakarana lehibe amin'ny vidiny raha oharina amin'ny modely tamin'ny taon-dasa. Ny iPhone 15 Pro Max dia antenaina hanana fiakarana avo indrindra.

Ny tsaho dia milaza fa ny modely vanila iPhone 15 sy iPhone 15 Plus dia havoaka amin'ny vidiny mitovy amin'ny teo alohany, fa ny tatitra sasany dia manondro fa mety hisy ny fiakaran'ny vidiny. Amin'ny lafiny iray, ny iPhone 15 Pro Max dia voalaza fa hahazo ny fiakarana avo indrindra miaraka amin'ny fanavaozana lehibe indrindra, izay misy fakan-tsary amin'ny endrika periscope sy chassis titanium.

Ny fampahalalana vaovao avy amin'ny Macrumors dia manoro hevitra fa tsy hisy fiakarana vidiny ho an'ny modely iPhone 15 tsy pro. Ny modely fototra amin'ny iPhone 15 dia antenaina manomboka amin'ny $799, mitovy amin'ny vidin'ny iPhone 14 tamin'ny taon-dasa. Any India, ny vidin'ny modely fototra dia napetraka amin'ny Rs 79,900, ary azo inoana fa hitoetra ho toy izany amin'ity taona ity.

Ny modely iPhone 15 Pro dia voalaza fa manasongadina fanavaozana endrika toy ny bezela manify sy miolikolika, ary koa rafitra titane vaovao hanoloana ny chassis vy tsy misy kilema. Misy tsaho momba ny bokotra "mote" nohavaozina izay mety ho bokotra Action mitovy amin'ny Apple Watch Ultra. Ity fanovana ity dia mety hisolo ny bokotra toggle sisiny hita amin'ny taranaka iPhones teo aloha.

Ny iPhone 15 Pro dia antenaina fa hitombo ny vidiny $100, manomboka amin'ny $1099 any Etazonia. Izany dia mety hitarika amin'ny fiakaran'ny vidin'ny Rs 10,000 farafahakeliny any India. Ny iPhone 15 Pro Max super-premium dia voalaza fa manana fiakarana avo indrindra amin'ny vidiny, miaraka amin'ny vidiny manomboka amin'ny $1299 any Etazonia.

Sources:

– Macrumors

- Spigen mpanamboatra raharaha iPhone malaza