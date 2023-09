Inona no andrasana (ary tsy andrasana) amin'ny hetsika Wonderlust an'ny Apple

By

Androany no hetsika Apple andrasan'ny maro izay hanehoan'ilay goavambe teknolojia ny taranaka iPhones manaraka. Na dia nisy aza ny tsaho momba ny vokatra hafa navoaka, dia antenaina fa hifantoka voalohany amin'ny iPhones vaovao i Apple. iPhone efatra no andrasana haseho - iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ary iPhone 15 Pro Max. Ankoatr'izay, ny vokatra hafa toa ny Apple Watch Series 9, Watch Ultra 2, ary AirPods Pro 2nd Generation miaraka amin'ny seranan-tsambo USB Type-C dia mety hiseho ihany koa.

Na izany aza, misy ny vokatra sasany izay tsy azo avoaka amin'izao fotoana izao. Iray amin'ireo ny tsaho iPhone 15 Ultra, izay antenaina fa hanana endri-javatra premium mihoatra ny variana Pro. Ny vokatra iray hafa mety tsy haseho dia ny Apple Watch X, izay novinavinaina hankalaza ny tsingerintaona faha-10 an'ny Apple Watch miaraka amin'ny endri-javatra toy ny fampisehoana MicroLED sy ny fanaraha-maso ny tosidra. Inoana fa mbola eo am-pamolavolana ny Watch X ary tsy ho vonona amin'ity hetsika ity.

Nisy ihany koa ny tsaho momba ny Macs mandeha amin'ny M3, anisan'izany ny iMac, MacBook Air, ary MacBook Pro, saingy tsy andrasana havoaka anio alina ireo fitaovana ireo. Raha ny tokony ho izy, ny tatitra dia milaza fa Apple dia mety hampiditra azy ireo amin'ny volana Oktobra amin'ny alàlan'ny famoahana an-gazety fa tsy amin'ny hetsika fanokafana manokana.

Ho an'ny iPads, iPad Pros M3-powered ary iPad Air 6 vaovao dia voalaza fa ao anatin'ny asa, saingy tsy azo inoana fa haseho amin'ny hetsika Wonderlust izy ireo. Ny tsaho dia milaza fa ny iPad Air 6 dia mety havoaka amin'ny volana ho avy amin'ny alàlan'ny famoahana an-gazety.

Raha ny AirPods Pro 2nd Generation vaovao miaraka amin'ny seranan-tsambo USB Type-C dia antenaina hivoaka voalohany, tsy hisy fiovana lehibe raha oharina amin'ny modely ankehitriny. Ny variana AirPods hafa, toy ny AirPods Pro 3, AirPods Max 2, ary AirPods 2 miaraka amin'ny USB Type-C, dia tsy andrasana hambara anio alina.

Ho fehiny, ny hetsika Apple Wonderlust dia antenaina hifantoka voalohany amin'ny tsipika iPhone vaovao, miaraka amin'ny vokatra fanampiny sasany toa ny Apple Watch Series 9 sy AirPods Pro 2nd Generation. Ny vokatra tsaho hafa toa ny iPhone 15 Ultra, Apple Watch X, M3-powered Macs, iPads vaovao ary modely AirPods fanampiny dia mety tsy haseho amin'ity hetsika ity.

- seranan-tsambo USB Type-C: mpampitohy manerantany azo ampiasaina amin'ny fiampangana sy famindrana angon-drakitra amin'ny fitaovana isan-karazany.

- Fampisehoana MicroLED: Teknolojia iray mampiasa LED mikroskopika mba hamoronana fampisehoana avo lenta miaraka amin'ny fifanoherana tsara kokoa sy ny fahombiazan'ny angovo.

