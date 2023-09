Ny Apple's Supplier Foxconn dia handefa any India iPhone 15, hanitatra ny famokarana any ivelan'i Shina

By

Ny mpamatsy Apple Foxconn dia hanomboka handefa ny Made in India iPhone 15 herinandro monja taorian'ny nanesorana ireo finday avy amin'ny orinasa sinoa. Ity hetsika nataon'i Apple ity dia ampahany amin'ny hetsika isan-taona hanamafisana ny famokarana azy any an-dafin'i Shina sy hampihenana ny fahalemen'ny rojo famatsiana. Ny fivorian'ny iPhones any India dia tsy hanampy an'i Apple hanitatra ny fahaiza-mamokatra ihany fa hanalefaka ny tsy fahatokisana amin'ny varotra vokatry ny fifanolanana eo amin'i Washington sy Beijing.

Ny trano Foxconn ao Sriperumbudur, Tamil Nadu, dia hanana anjara toerana lehibe amin'ny fanamorana ny fandefasana ireo singa iPhone farany. Na izany aza, ny famokarana iPhone 15 any India dia hiankina amin'ny fisian'ny singa, indrindra amin'ny alàlan'ny fanafarana, ary koa ny fampitomboana ny tsipika famokarana ao amin'ny trano Foxconn akaikin'i Chennai.

Ho fanampin'ny Foxconn, ireo mpamatsy Apple hafa miasa any India, toa an'i Pegatron Corp. sy ny trano Wistron Corp. izay ho azon'ny Tata Group, dia antenaina ihany koa hanomboka ny fivoriambe iPhone 15. Izany dia hanamafy ny fisian'ny famokarana Apple any India.

Ny iPhone 15 dia halefa anio amin'ny hetsika Wonderlust, miaraka amin'ireo fanambarana hafa ao anatin'izany ny andiany Apple Watch vaovao sy Apple AirPods. Ny modely iPhone 15 sy 15 Plus dia antenaina hanana lamosina vera sy lamosina aluminium, raha toa kosa ny dikan-teny Pro avo lenta kokoa dia voalaza fa hivadika ho endrika titanium, hahatonga azy ireo haharitra sy maivana kokoa.

Amin'ny ankapobeny, ny fanapahan-kevitr'i Apple amin'ny famokarana iPhones any India dia hetsika stratejika hanamafisana ny rojo famatsiana ary hampihena ny fiankinany amin'i Shina. Amin'ny fanitarana ny famokarana any ivelan'i Shina, Apple dia mikendry ny hiantohana ny famatsiana maharitra sy azo antoka kokoa ny vokatra manakiana azy.

